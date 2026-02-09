¿Quién es el nuevo delantero del Atlas?

Atlas ha confirmado la llegada del delantero uruguayo Agustín Rodríguez, quien se convierte en el nuevo fichaje del equipo para el Clausura 2026. Rodríguez, de 27 años, llega procedente del Juventud de Las Piedras de Uruguay y firma un contrato de préstamo por un año con opción a compra.

Rodríguez es un delantero centro que destaca por su fortaleza física dentro del área, buen juego aéreo y capacidad para definir. En su etapa reciente con Juventud de Las Piedras, superó los 20 goles oficiales, lo que llamó la atención del scouting del Atlas. En la temporada 2025, firmó su mejor rendimiento al marcar 18 goles en 26 partidos, posicionándose como uno de los delanteros más eficaces del fútbol uruguayo.

El recorrido de Rodríguez hasta llegar a Atlas

El uruguayo cuenta con experiencia internacional tras militar en equipos como Boston River, Independiente Santa Fe de Colombia, Barcelona SC de Ecuador y Unión La Calera de Chile. Esta experiencia le aporta un bagaje importante para su adaptación al fútbol mexicano.

Así llegó Rodríguez al Atlas

La negociación entre Atlas y Juventud de Las Piedras fue rápida y se llegó a un acuerdo para que Rodríguez se una al equipo rojinegro. El contrato incluye un préstamo por un año con opción a compra, y se rumorea que la cláusula de compra podría activarse automáticamente si se cumplen ciertos objetivos deportivos.

- Nombre: Agustín Rodríguez

- Edad: 27 años

- Posición: Delantero centro

- Estatura: 1.84 metros

- Experiencia: Uruguay, Ecuador, Colombia, Chile y Paraguay

- Club actual: Atlas

