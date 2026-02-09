HOY es un día decisivo para Club América: hay un plazo de tiempo que tienen que cumplir sí o sí

Mientras un jugador que se fue gratis del Club América hoy brilla en Argentina , las Águilas de Coapa atraviesan este lunes un día decisivo para lo que se le viene en el Clausura 2026. Tienen un plazo de tiempo que tienen que cumplir sí o sí por reglamento de la Liga BBVA MX y serán claves estas horas para resolver lo último que le falta al DT André Jardine.

Así como un futbolista dejó al América en pleno Clausura 2026 , el entrenador André Jardine quiere a una figura más para su equipo en este torneo. En ese contexto aparece el nombre de Vinícius Lima como el posible refuerzo de última hora del conjunto de Coapa. El brasileño de Fluminense estaría muy cerca de la Liga MX pero el mercado cierra en pocas horas.

Este 9 de febrero es el último día para fichar futbolistas en México y, en ese contexto, América debe resolver hoy mismo la contratación de Vinícius Lima en caso de que lo quiera realmente para disputar este torneo del futbol mexicano. De hecho, hubo buenos indicios en las últimas horas sobre la posible llegada del compatriota de Jardine.

TE PUEDE INTERESAR:



La señal de que Vinícius Lima llegaría a Club América

Con el mercado de fichajes al borde de terminar, Vinícius Lima no fue citado para el último partido de Fluminense, lo que dejaría en claro que la posibilidad de salir al futbol mexicano es realmente alta. Lo mismo sucedió con Gabriel Fuentes, otro de los jugadores que suena para las Águilas.

Vinicius Lima y Gabriel Fuentes (posibles refuerzos del America) no fueron convocados en el partido del Fluminense hoy. pic.twitter.com/676D2gn8uw — Alondra Camacho (@aloccamacho) February 8, 2026

Cabe destacar que este mediapunta de 29 años tiene un valor de mercado de 2.5 millones de euros, lo que equivale a más 51 millones de pesos mexicanos. Hay que ver si llegan a un acuerdo pronto con el jugador del Brasileirao.

Los números de Vinícius Lima en Fluminense

Antes de la llegada que se daría a Club América en las próximas horas, muchos se preguntan cómo juega este brasileño de 29 años. De acuerdo a los datos de BeSoccer, los números de Vinícius Lima en Fluminense han sido los siguientes: