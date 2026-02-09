Jorge Sánchez dejó Cruz Azul y esta es la pésima noticia que le dieron al llegar a Grecia

Aunque lo de Joao Pedro se enfrió, Cruz Azul busca un nuevo fichaje de última hora . Cabe destacar que en este mercado de pases hubo varios movimientos en La Noria y, por ejemplo, se produjo la salida de Jorge Sánchez, quien se marchó para crecer jugando en Europa pero le dieron una pésima noticia a pocos días de su arribo al PAOK de Grecia.

Mientras la directiva de Cruz Azul acelera para tener un fichaje de última hora , el futbolista que se marchó de La Máquina ahora recibió una pésima noticia en su llegada a Grecia. Resulta que Jorge Sánchez no estuvo en la convocatoria para enfrentar a Aris en la jornada 20 de la Primera División del futbol griego. Sigue sin poder demostrar su nivel allí.

El traspaso de Jorge Sánchez de Cruz Azul al PAOK de Grecia

Hace muy poco tiempo se confirmó que efectivamente Sánchez fue transferido de La Máquina Cementera hacia el PAOK de Grecia. De acuerdo a los datos de Transfermarkt, el traspaso del lateral derecho de 28 años fue por 2.5 millones de euros. Cabe destacar que Cruz Azul lo había fichado por 3 millones de la moneda europea apenas un año y medio antes.

Este traspaso significa el regreso de Sánchez al futbol de Europa, puesto que antes jugaba en el Ajax de los Países Bajos. Previo a eso había pasado por el Porto y su etapa de formación y sus primeros pasos en Primera División se dieron en Santos Laguna y luego en el Club América.

Jorge Sánchez y su posible salida a Europa|MexSport

Los números de Jorge Sánchez en Cruz Azul

Antes de que se dé su salida al PAOK de la primera división de Grecia, el futbolista de 28 años jugó un año y medio en la institución de La Noria. De acuerdo a los datos de BeSoccer, sitio que se especializa en estadísticas de los jugadores, los números de Jorge Sánchez en Cruz Azul fueron los siguientes: