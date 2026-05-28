Combo Breaker 2026 coronó a los mejores peleadores del mundo en un fin de semana histórico

El escenario de Combo Breaker 2026 volvió a convertirse en el epicentro global de los juegos de pelea, reuniendo a miles de jugadores y aficionados durante un intenso fin de semana competitivo en Illinois, Estados Unidos. El evento dejó momentos históricos, campeones inesperados y grandes actuaciones que marcarán el rumbo de la Fighting Game Community (FGC) rumbo al resto de la temporada.

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En Street Fighter 6, el jugador chino Xiaohai se coronó campeón tras derrotar a Hinao en la gran final, consolidando aún más su legado como uno de los competidores más dominantes de la escena internacional. Su precisión y control durante el torneo lo convirtieron en uno de los nombres más comentados del evento.

Por otro lado, Tekken 8 tuvo una final completamente dominada por Pakistán. Farzeen logró quedarse con el campeonato después de vencer a ATIF, reafirmando el enorme nivel competitivo que la región pakistaní mantiene dentro de la franquicia de Bandai Namco.

Mientras tanto, FATAL FURY: City of the Wolves vivió uno de sus primeros grandes torneos internacionales tras su lanzamiento. El japonés GO1 conquistó el campeonato usando a Marco Rodrigues, demostrando una vez más por qué es considerado uno de los jugadores más talentosos de la FGC.

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La presencia latina también destacó en el torneo gracias al mexicano Dany “El Maza”, quien logró un impresionante tercer lugar en Fatal Fury: City of the Wolves, colocándose entre los mejores jugadores del mundo en el nuevo título de SNK.

Combo Breaker 2026 reunió a más de 7 mil asistentes y enormes brackets competitivos en juegos como Street Fighter 6, Tekken 8 y Guilty Gear Strive, consolidándose nuevamente como uno de los eventos más importantes del calendario competitivo mundial.