Mr. Karate regresa a Fatal Fury: City of the Wolves y desata el caos en la Temporada 2

El universo de Fatal Fury: City of the Wolves sigue expandiéndose con fuerza. SNK Corporation confirmó que el icónico Mr. Karate se sumará como contenido descargable el próximo 26 de mayo, formando parte del Pase de Temporada 2.

Conocido como uno de los peleadores más temidos y enigmáticos del universo SNK, Mr. Karate regresa como el “guerrero enmascarado definitivo”, listo para demostrar por qué es considerado el pináculo del poder en South Town. Su llegada no solo representa un golpe de nostalgia para los fans, sino también una nueva capa de profundidad para el gameplay.

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Aunque SNK aún no ha revelado todos los detalles de su estilo de combate en esta entrega, se espera que Mr. Karate mantenga su agresividad característica, combinada con movimientos devastadores y precisión letal. Su integración al sistema REV —una de las mecánicas clave del juego— podría redefinir estrategias dentro del competitivo.

La Temporada 2 llega cargada de contenido, con seis personajes en total que se lanzarán progresivamente. Entre ellos ya destacan nombres como Kim Jae Hoon, Nightmare Geese, Blue Mary y Wolfgang Krauser, además del invitado especial Kenshiro. Con esta alineación, SNK refuerza una temporada que mezcla legado, crossover y poder puro.

Además, para celebrar el primer aniversario del juego, la Legend Edition de City of the Wolves está disponible con un 40% de descuento por tiempo limitado. Esta edición incluye tanto el juego base como los Pases de Temporada 1 y 2, ofreciendo acceso completo a todos los peleadores actuales y futuros.

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Desde su lanzamiento, City of the Wolves ha destacado por su combinación de accesibilidad y profundidad, con modos como Episodes of South Town y un sistema online robusto con rollback y crossplay.

Con la llegada de Mr. Karate, la escena competitiva se prepara para un nuevo desafío. El mensaje es claro: el verdadero maestro ha vuelto… y viene a dominar.