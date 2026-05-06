EVO Japón 2026: lista completa de campeones del torneo más grande de fighting games

El torneo EVO Japón 2026 dejó una edición cargada de talento internacional, dominio asiático y momentos clave rumbo a competencias como la Esports World Cup y circuitos oficiales de cada franquicia. Con múltiples títulos en disputa, la lista de campeones refleja el nivel más alto del género.

En Street Fighter 6, el japonés Yamaguchi se llevó el primer lugar, asegurando no solo el premio económico, sino también su clasificación a la Capcom Cup 13 y la Esports World Cup 2026. El estadounidense Punk terminó en segundo lugar, manteniéndose como uno de los competidores más consistentes del circuito.

Prepárate para recorrer el nuevo Fatal Futy: City of The Wolves | AZE Review

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En TEKKEN 8, el coreano iKARi dominó la competencia y se coronó campeón, seguido por el legendario Knee. Ambos aseguraron su lugar en las finales globales.

Uno de los momentos más destacados llegó con Fatal Fury: City of the Wolves, donde el chino Xiaohai se quedó con el título, reafirmando su estatus como uno de los mejores jugadores de la historia.

🏆🔥 EVO Japan 2026 hace historia al romper el Récord Mundial Guinness con 7,168 jugadores en un solo torneo de fighting game en Street Fighter 6.



Un hito que demuestra el crecimiento imparable de la FGC a nivel mundial. 🥊🌍#EVOJapan2026 #StreetFighter6 #FGC #Esports pic.twitter.com/QXdAA62G2c — TV Azteca Esports (@TVAztecaEsports) May 4, 2026

El título de Guilty Gear -STRIVE- fue para Tyurara, mientras que en Granblue Fantasy Versus: Rising el campeón fue Kasausagi, consolidando el dominio japonés en varios brackets.

En el esperado 2XKO, el campeón fue Hiraki, destacando en uno de los títulos más nuevos del circuito competitivo.

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Otros campeones incluyen a M’ en The King of Fighters XV, Virgo en Virtua Fighter 5 R.E.V.O., y Yutta en Melty Blood: Type Lumina.

Además, Japón dominó en títulos clásicos como Vampire Savior y Hokuto no Ken, demostrando su profundidad competitiva en todas las generaciones del género.

Con esta edición, EVO Japón reafirma su posición como el escenario más importante del mundo para los fighting games. La siguiente parada será en EVO 2026 Las Vegas, donde los mejores buscarán repetir la gloria en suelo estadounidense.

