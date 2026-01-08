¿Cuál es la consola de PlayStation que tarda más en encender y entrar al menú? VIDEO lo comprueba

A lo largo de la historia, Sony ha lanzado un total de cinco consolas de PlayStation, una de las más importantes en el mundo de los videojuegos. Ahora bien, ¿te has preguntado cuál de estas tarda más en encender y entrar al menú principal? Si es así, este video tiene la respuesta.

La PlayStation se ha convertido en una de las consolas más importantes a nivel mundial gracias a la calidad en cuanto a gráficos se refiere, así como a la cantidad de juegos exclusivos que maneja. En ese sentido, son muchas las personas que se preguntan cuál de sus cinco consolas es más rápida al momento de encender.

¿Qué consola de PlayStation tarda más en encender?

La cuenta de X “Por qué es tendencia Argentina”, lanzó un video en donde compara la cantidad de segundos que cada consola de PlayStation tarda en encender y, posteriormente, llegar al menú principal. El video dura alrededor de 30 segundos, por lo que ninguna de estas supera dicho tiempo.

Por lo que tarda cada una de las 5 consolas de Sony en encender y entrar al menú principal. pic.twitter.com/o7Qm1JRkmM — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) January 6, 2026

Podría pensarse que, con el paso de los años, las consolas tardarían menos tiempo en encender y sería la PlayStation 1 la más lenta en este apartado. Sin embargo, y contra todos los pronósticos, es la PS3 la que más tarda en llegar al menú principal con un tiempo estimado de 25 segundos.

De acuerdo con el video, en el segundo lugar aparece la PlayStation 4 con 22 segundos, mientras que en el tercer puesto se ubica la PS4 Slim con 20 segundos. La PlayStation 2 lidera el apartado con la menor cantidad de tiempo para llegar al menú principal con solamente 11 segundos.

¿Qué ocurrirá con la PlayStation 6 al momento de encender?

En medio de los rumores que indican que la PlayStation 6 podría llegar entre el 2027 y el 2028 , muchos fanáticos se preguntan si su modo de encender será el mismo que ha caracterizado a las consolas de Sony, aunque vale decir que hasta el momento la compañía no ha lanzado más información al respecto.