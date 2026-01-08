Manchester United, obligado a pagar casi 500 MILLONES por despedir a Rúben Amorim

Han pasado algunos días desde que se confirmó la salida de Rúben Amorim de la Premier League; sin embargo, las curiosidades al respecto de su cese siguen apareciendo. Una de las más llamativas guarda relación con la espectacular cantidad de dinero que el Manchester United tuvo que pagar por su salida.

Después de más de un año al mando del Manchester United, y tras una efectividad por debajo del 40 por ciento, la directiva del conjunto red decidió despedir a Rúben Amorim después de una serie de declaraciones que concedió, lo cual sugiere un gasto por demás elevado para el cuadro de la Premier.

¿Cuánto tuvo que pagar el Manchester United para cesar a Rúben Amorim?

De acuerdo con información del portal Talk Sport, el Manchester United tuvo que desembolsar alrededor de 27 millones 350 mil libras, una cantidad que, convertida a pesos mexicanos, asciende a poco más de 660 millones al tipo de cambio actual, monto de locura considerando que se efectuó para el cese de un entrenador.

💰⚠️ Manchester United tendrá que desembolsar un total ¡27.350.000 LIBRAS ESTERLINAS! por DESPEDIR a Rúben Amorim y abonar el restante de su contrato:



🇵🇹💴 9,5M£ en compensación para el Sporting CP.



👀 7.8M£ millones que ya le pagó al DT en este año y medio.



🤯 Y ¡10 MILLONES… pic.twitter.com/Fe8bOousIc — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) January 5, 2026

La fuente detalla que, de esta cantidad, 9.5 millones de libras se otorgaron al Sporting CP en compensación recordando que su último club fue precisamente el portugués. Del mismo modo, 7.8 millones ya le fueron entregados al propio Amorim durante el año y medio que permaneció en la institución.

Finalmente, el pago más importante se dio en concepto de indemnización, mismo que ascendió a las 10 millones de libras. Cabe mencionar que esta cantidad es por demás impresionante considerando que, en su estadía en el Manchester United, Rúben Amorim únicamente logró el 39.92 por ciento de efectividad.

¿En qué lugar va el Manchester United en la Premier League?

La temporada 2025 - 2026 de la Premier League ha sido muy complicada para el Manchester United, equipo que se encuentra en la séptima posición de la tabla general. La posibilidad de ser campeón de Liga es prácticamente imposible, por lo que el club buscará llegar a competiciones europeas para la siguiente campaña.

