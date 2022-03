PlayStation prepara su nuevo servicio para verano

La compañía desarrolladora de videojuegos, Sony anunció la fusión de sus dos servicios: PlayStation Plus y PlayStation Now este martes 29 de marzo por medio de un comunicado en su página oficial. Este cambio se efectuará de inmediato, sin embargo el nuevo servicio estará disponible hasta junio de este año.

“Hoy, nos complace compartir con ustedes las noticias oficiales sobre los cambios que se avecinan en nuestros servicios de suscripción. Este junio, uniremos PlayStation Plus y PlayStation Now en un nuevo servicio de suscripción de PlayStation Plus que brinda más opciones a los clientes en tres niveles de membresía a nivel mundial”, escribió Jim Ryan, Presidente y director ejecutivo de Sony Interactive Entertainment.

All-new PlayStation Plus launches in June with three flexible membership options.



First details: https://t.co/2KXcEp7XWs pic.twitter.com/jAU9Do3CfE — PlayStation (@PlayStation) March 29, 2022

El que parece ser el firme competidor de Xbox Game Pass, se estructurará en tres rangos de beneficio y precio. Los tres niveles se conformarán por PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra y PlayStation Plus Premium. Cabe señalar que este último paquete ofrecerá más de 700 videojuegos dentro de su extenso catálogo.

Los exclusivos de PS estarán presentes en el nuevo PlayStation Plus

PlayStation reveló que dentro de su servicio de videojuegos, los títulos estrella de su pertenencia exclusiva formarán parte de su nuevo servicio:

Death Stranding

God of War

Marvel’s Spider-Man

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Mortal Kombat 11

Returnal (PS5 exclusive)

Precio de los paquetes de PlayStation Plus

El costo por el servicio de PlayStation Plus Essential sigue siendo el mismo que el precio actual de PlayStation Plus.

Estados Unidos: $9.99 mensual / $24.99 trimestral / $59.99 anual

Europa: 8,99 € mensuales / 24,99 € trimestrales / 59,99 € anuales

El costo por el PlayStation Plus Extra

Estados Unidos: $14.99 mensual / $39.99 trimestral / $99.99 anual

Europa: 13,99 € mensual / 39,99 € trimestral / 99,99 € anual

Finalmente PlayStation Plus Premium costará.

Estados Unidos: $17.99 mensual / $49.99 trimestral / $119.99 anual

Europa: 16,99 € mensual / 49,99 € trimestral / 119,99 € anual