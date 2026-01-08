Estos son los 3 nuevos fichajes confirmados por la WWE para 2026

La WWE espera tener un 2026 por demás espectacular después de todas las críticas que tuvo el año pasado, mismas que involucraron comentarios negativos en cuanto a historias y la forma en cómo utilizó a sus superestrellas, sobre todo, en las grandes funciones como Wrestlemania y SummerSlam.

Ante este hecho, la compañía de entretenimiento más grande del mundo ha sacado la casa por la ventana a través de tres fichajes que llegan directamente de NXT, una de sus marcas a nivel mundial. Si quieres conocer qué luchadores formarán parte de la WWE a partir de ahora, quédate con nosotros.

¿Qué fichajes confirmó la WWE para el 2026?

El primer gran fichaje de la WWE es Oba Femi, reconocido luchador de peso completo que formó parte de la NXT durante varios meses. La estrella llegó a ser campeón de la marca amarilla y, de hecho, formó parte de la última función de John Cena en Saturday Night’s Main Event del pasado 13 de diciembre.

🚨 OBA FEMI JUST LEFT THE NXT TITLE IN THE MIDDLE OF THE RING



HE IS DEFINITELY MAIN ROSTER BOUND



OH MY GOD #WWENXT



pic.twitter.com/yBR8wPdRBV — FADE (@FadeAwayMedia) January 7, 2026

El siguiente en la lista es Je’Von Evans, quien está destinado a ser uno de los luchadores que cargue con la WWE en el futuro a mediano plazo. Evans cuenta con apenas 21 años de edad y recientemente firmó con RAW, por lo que se espera que comience un feudo con El Grande Americano.

Finalmente, el tercero a mencionar es Trick Williams, quien después de sobresalir a nivel individual y en equipos en NXT ahora firmó contrato con la WWE a través de SmackDown. Con ello, se espera que inicie una rivalidad con Rey Fénix a fin de que comience a ganarse el cariño del público estadounidense.

¿Qué otros luchadores de NXT podrían llegar a la WWE?

En la última edición de NXT se presenciaron distintas historias que harían indicar que la WWE se llevaría a más talento de la marca amarilla. Un ejemplo de ello es Jordyne Grace, quien ahora es agente libre, así como Blake Monroe, quien podría debutar en RAW o SmackDown más pronto que tarde.

