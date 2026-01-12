TV Azteca transmitirá Tigres vs Pumas en la Jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Las emociones de la Jornada 2 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX las vas a poder vivir por la señal de TV Azteca. Luego de la triple cartelera del martes 13 de enero, tras los juegos de Puebla vs Mazatlán, Necaxa vs Monterrey y Bravos de Juárez vs Chivas, el miércoles 14 podrás disfrutar del encuentro de Tigres vs Pumas en el Estadio Universitario.

Te puede interesar: CONFIRMADO: Club Deportivo Guadalajara anuncia NUEVA SEDE para sus juegos como local del Clausura 2026, adiós al Akron

En punto de las 20:50 horas, vas a poder sintonizar la mejor transmisión por Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes para ver el duelo de la Fecha 2. Dirigidos por Guido Pizarro, el equipo de la UANL se presenta en casa tras haber debutado con victoria en su visita al Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras. Del otro lado, la escuadra del Pedregal comandada por Efraín Juárez lleva al compromiso tras empatar contra Querétaro en el Estadio Olímpico Universitario.

Pumas no gana en el volcán desde 2014

La última ocasión en la que Tigres y Pumas se midieron en el Estadio Universitario fue en la Jornada 17 del Clausura 2025. En dicho partido, los locales se llevaron los tres puntos por marcador de 2-1.

El equipo de la UNAM no logra sacar la victoria en el 'Volcán' desde hace 12 años, cuando ganaron 2-1 en la Jornada 4 del Clausura 2014 con doblete de Martín Bravo.

Durante el partido de Tigres vs Pumas en el Estadio Universitario, las emociones serán transmitidas por Carlos Guerreo 'Warrior', Luis García, Jesús Joel Fuentes y Álvaro López Sordo.

Te puede interesar: Partidos de la Jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX que transmitirá TV Azteca