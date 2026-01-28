La convocatoria de Pumas para jugar la Concachampions 2026

Este martes 27 de enero del 2026, la Concachampions 2026 dio a conocer la convocatoria de los equipos de la Liga BBVA MX para disputar la competición y dieron a conocer los jugadores que tendrá Pumas.

A pocos días de nuestro partido, hoy se trabajó con mucha dedicación, enfocados en cada detalle para llegar más fuertes a nuestro encuentro ante Santos. 🧠⚽️🐾#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/9DJtaSahwv — PUMAS (@PumasMX) January 28, 2026

Efraín Juárez convocó a un total de 30 jugadores para poder usarlos en los encuentros de Concachampions y los jugadores que tendrá disponible son:

Porteros



1 K. Navas Costa Rica

35 P. Lara Mexico

40 M. Paul Mexico

Defensores



2 P. Bennevendo México

5 Rubén Duarte España

6 Nathan Silva Brasil

13 P. Monroy Mexico

19 J. Rivas México

24 T. Leone México

36 Á. Azuaje Venezuela

37 A. Juárez México

38 E. Villaseñor México

77 Á. Angulo Colombia

Mediocampistas



7 R. López México

8 J. Caicedo Colombia

14 C. Garza México

15 U. Rivas México

17 J. Ruvalcaba México

20 S. Trigos México

26 Á. Rico México

28 A. Carrasquilla Panamá

33 J. Carrillo México

39 D. Ramírez México

41 S. García México

45 P. Vite Ecuador

Delanteros



9 G. Martínez México

22 A. Medina México

23 Juninho Brasil

30 S. López Canadá

31 R. Morales Paraguay

Así le ha ido a Pumas en la Concacaf Champions League

Los Pumas de la UNAM han tenido un desempeño complicado en la Concacaf Champions League, pues en la epoca de los 80's logró ganar en tres ocasiones el torneo, al coronarse en las ediciones de 1979-1980, 1981-1982 y 1989.

Pero desde la época de 1989, el equipo no ha logrado volver a ganar la competición, quedando cerca en dos ocasiones pues en 2005 perdieron la final ante Saprissa de Costa Rica y 2022 cayeron en la final ante Seattle Sounders de la MLS.

Para la edición de 2026, Pumas participará y buscará poder pelear por el título. Los felinos inician la participación en el torneo enfrentando a San Diego FC a partido de ida y vuelta. El primer partido se jugará el martes 3 de febrero del 2026 en el Snapdragon Stadium.