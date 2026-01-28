La convocatoria de Pumas para jugar la Concachampions 2026
Se ha dado a conocer los jugadores con los que contará Pumas para disputar la Concachampions 2026
Este martes 27 de enero del 2026, la Concachampions 2026 dio a conocer la convocatoria de los equipos de la Liga BBVA MX para disputar la competición y dieron a conocer los jugadores que tendrá Pumas.
A pocos días de nuestro partido, hoy se trabajó con mucha dedicación, enfocados en cada detalle para llegar más fuertes a nuestro encuentro ante Santos. 🧠⚽️🐾#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/9DJtaSahwv— PUMAS (@PumasMX) January 28, 2026
Efraín Juárez convocó a un total de 30 jugadores para poder usarlos en los encuentros de Concachampions y los jugadores que tendrá disponible son:
Porteros
- 1 K. Navas Costa Rica
- 35 P. Lara Mexico
- 40 M. Paul Mexico
Defensores
- 2 P. Bennevendo México
- 5 Rubén Duarte España
- 6 Nathan Silva Brasil
- 13 P. Monroy Mexico
- 19 J. Rivas México
- 24 T. Leone México
- 36 Á. Azuaje Venezuela
- 37 A. Juárez México
- 38 E. Villaseñor México
- 77 Á. Angulo Colombia
Mediocampistas
- 7 R. López México
- 8 J. Caicedo Colombia
- 14 C. Garza México
- 15 U. Rivas México
- 17 J. Ruvalcaba México
- 20 S. Trigos México
- 26 Á. Rico México
- 28 A. Carrasquilla Panamá
- 33 J. Carrillo México
- 39 D. Ramírez México
- 41 S. García México
- 45 P. Vite Ecuador
Delanteros
- 9 G. Martínez México
- 22 A. Medina México
- 23 Juninho Brasil
- 30 S. López Canadá
- 31 R. Morales Paraguay
Así le ha ido a Pumas en la Concacaf Champions League
Los Pumas de la UNAM han tenido un desempeño complicado en la Concacaf Champions League, pues en la epoca de los 80's logró ganar en tres ocasiones el torneo, al coronarse en las ediciones de 1979-1980, 1981-1982 y 1989.
Pero desde la época de 1989, el equipo no ha logrado volver a ganar la competición, quedando cerca en dos ocasiones pues en 2005 perdieron la final ante Saprissa de Costa Rica y 2022 cayeron en la final ante Seattle Sounders de la MLS.
Para la edición de 2026, Pumas participará y buscará poder pelear por el título. Los felinos inician la participación en el torneo enfrentando a San Diego FC a partido de ida y vuelta. El primer partido se jugará el martes 3 de febrero del 2026 en el Snapdragon Stadium.