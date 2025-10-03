deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

OFICIAL: La convocatoria de la Selección Mexicana para enfrentar a Colombia y Ecuador

Javier Aguirre dio a conocer su convocatoria para los partidos que tendrá la Selección Mexicana en la fecha FIFA de octubre ante Colombia y Ecuador

Jugadores de la Selección Mexicana
Iván Vilchis
Selección Azteca
Compartir

Este (poner fecha) Javier Aguirre dio a conocer su convocatoria para los encuentros que tendrá México para la fecha FIFA de octubre.

Te puede interesar: ¡Son BAJAS! Las AUSENCIAS de México para enfrentar a Colombia y Ecuador

La convocatoria de México para la fecha FIFA de octubre

Javier Aguirre decidió convocar a los siguientes jugadores para los encuentros amistosos en octubre:

Porteros: Ángel Malagón, Raúl Rangel y Carlos Acevedo.

Defensas: Kevin Álvarez, Mateo Chávez, Jesús Gallardo, Ramón Juárez, César Montes, Israel Reyes, Jorge Sánchez y Johan Vásquez.

Mediocampistas: Luis Romo Erik Lira, Marcel Ruiz, Carlos Rodríguez, Erick Sánchez, Alexis Gutiérrez y Orbelín Pineda.

Delanteros: Germán Berterame, Santiago Gimenez, César Huerta, Diego Lainez, Hirving Lozano, Julián Quiñones y Alexis Vega.

Rafael Márquez detalló que los convocados para estos encuentros de preparación, son lo que se van a ir perfilando a la convocatoria para la Copa del Mundo 2026. Dejo abierta la posibilidad de nuevos llamados pero de futbolistas que pasen por un nivel destacado.

Fecha y hora del México vs Colombia

El encuentro de México vs Colombia es el último que va a disputar la Selección Mexicana en Estados Unidos. El juego será el siguiente sábado 11 de octubre del 2025 en punto de las 19 horas tiempo del centro de México

Fecha y hora del México vs Ecuador

El segundo partido de la Selección Mexicana es ante Ecuador, el partido se disputará el martes 14 de octubre del 2025 en punto de las 20:30 horas tiempo del centro de México.

TV Azteca transmitirá los partidos de México vs Colombia y Ecuador

La Selección Mexicana se enfrentará a Colombia y Ecuador como parte de sus encuentros de preparación de cara al Mundial de 2026 y los dos encuentros serán transmitidos por el canal de Azteca siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes.

Los encuentros tendrán la mejor narración y análisis con: Christian Martinoli, Luis Garcia, Jorge Campos, Zague, David Medrano y Carlos Warrior Guerrero

Selección Mexicana
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Iván Vilchis

Autor / Redactor

Iván Vilchis

Te Recomendamos

Resumen Seleccion MX.jpg
Selección Azteca
Resumen del partido: México 2 - 2 Corea | Amistoso Internacional
Thumbnail
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Corea | TV Azteca Deportes
GOL Seleccion MX (4).jpg
Selección Azteca
¡La colgó en el ÁNGULO! Golazo, obra de arte de Santiago Gimenez vs Corea del Sur
GOL Seleccion MX (3).jpg
Selección Azteca
¡Oh Hyeon-gyu saca disparo IMPOSIBLE para el segundo gol de Corea del Sur vs México!
Thumbnail
Selección Azteca
¡GOLAZO de Son Heung-Min que casi rompe las redes de la portería del Tala Rangel!
Thumbnail
Selección Azteca
Johan Vásquez rompe líneas y genera peligro | México vs Corea
Thumbnail
Selección Azteca
Resumen primer tiempo: México vs Corea | El Tri esta adelante 1 - 0
Thumbnail
Selección Azteca
Marcel recibe amarilla en jugada polémica en el México vs Corea
GOL Seleccion MX (1).jpg
Selección Azteca
¡Golazo de México! Raúl Jiménez definió como los grandes ante Corea del Sur
Minis + Marcador (1).jpg
Selección Azteca
¡Raúl Jiménez avisa! Primera llegada peligrosa ante Corea | México vs Corea
×
×