OFICIAL: La convocatoria de la Selección Mexicana para enfrentar a Colombia y Ecuador

Javier Aguirre dio a conocer su convocatoria para los encuentros que tendrá México para la fecha FIFA de octubre.

La convocatoria de México para la fecha FIFA de octubre

Javier Aguirre decidió convocar a los siguientes jugadores para los encuentros amistosos en octubre:

Porteros: Ángel Malagón, Raúl Rangel y Carlos Acevedo.

Defensas: Kevin Álvarez, Mateo Chávez, Jesús Gallardo, Ramón Juárez, César Montes, Israel Reyes, Jorge Sánchez y Johan Vásquez.

Mediocampistas: Luis Romo Erik Lira, Marcel Ruiz, Carlos Rodríguez, Erick Sánchez, Alexis Gutiérrez y Orbelín Pineda.

Delanteros: Germán Berterame, Santiago Gimenez, César Huerta, Diego Lainez, Hirving Lozano, Julián Quiñones y Alexis Vega.

Rafael Márquez detalló que los convocados para estos encuentros de preparación, son lo que se van a ir perfilando a la convocatoria para la Copa del Mundo 2026. Dejo abierta la posibilidad de nuevos llamados pero de futbolistas que pasen por un nivel destacado.

Fecha y hora del México vs Colombia

El encuentro de México vs Colombia es el último que va a disputar la Selección Mexicana en Estados Unidos. El juego será el siguiente sábado 11 de octubre del 2025 en punto de las 19 horas tiempo del centro de México

Fecha y hora del México vs Ecuador

El segundo partido de la Selección Mexicana es ante Ecuador, el partido se disputará el martes 14 de octubre del 2025 en punto de las 20:30 horas tiempo del centro de México.

TV Azteca transmitirá los partidos de México vs Colombia y Ecuador

La Selección Mexicana se enfrentará a Colombia y Ecuador como parte de sus encuentros de preparación de cara al Mundial de 2026 y los dos encuentros serán transmitidos por el canal de Azteca siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes.

Los encuentros tendrán la mejor narración y análisis con: Christian Martinoli, Luis Garcia, Jorge Campos, Zague, David Medrano y Carlos Warrior Guerrero