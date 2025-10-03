deportes
¡Son BAJAS! Las AUSENCIAS de México para enfrentar a Colombia y Ecuador

Javier Aguirre dio la lista de convocados para los juegos de la Selección Mexicana ante Colombia y Ecuador a jugarse el 11 y 14 de octubre respectivamente

Raúl Jiménez con la Selección Mexicana
Oscar Rodríguez
Selección Azteca
Malas noticias en la Selección Mexicana. De cara a la Fecha FIFA de este mes de octubre, en la que México tiene como rivales a Colombia y Ecuador, Javier Aguirre no cuenta con plantel completo.

Bajas de México en la Fecha FIFA de octubre 2025

El ‘Vasco’ dio la lista de convocados y a pesar del regreso de jugadores como Julián Quiñones, Carlos Acevedo, Kevin Álvarez, la convocatoria no cuenta con elementos como Raúl Jiménez, Edson Álvarez ni Rodrigo Huescas, futbolistas que se encuentran en proceso de recuperación de sus respectivas lesiones.

Raúl Jiménez, que milita en la Premier Legaue con el Fulham, no fue considerado para el duelo de la Fecha 7 ante Bournemouth luego de un golpe en el enfrentamiento contra el Aston Villa.

Por su parte, a pesar de que Edson Álvarez ya se encuentra de regreso en los entrenamientos y actividad con el Fenerbahçe, el jugador de 27 años de edad no fue llamado a la Selección Mexicana para los compromisos amistosos con sede en Dallas y Guadalajara.

Finalmente, otra de las ausencias es Rodrigo Huescas. El juvenil del FC Copenhague tuvo que salir de la cancha en el juego de su equipo ante Qarabağ durante la Jornada 2 de la UEFA Champions League y el cuadro de Noruega ya dio el reporte del mexicano confirmado una lesión grave, motivo por el que Huescas se perdería el Mundial de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

El partido de México ante Colombia se va a disputar el 11 de octubre a las 19:00 horas en la cancha del AT&T Stadium. Posteriormente, el encuentro frente a Ecuador se jugará en el Estadio Akron el martes 14 a las 20:30 horas. Ambos partidos los vas a poder disfrutar EN VIVO por la señal de TV Azteca Deportes.

Selección Mexicana
