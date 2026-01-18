Senegal se corona campeón de la Copa Africana de Naciones en una polémica final ante Marruecos

La Selección de Senegal amagó con abandonar la Final de la Copa Africana de Naciones en el tiempo agregado del segundo tiempo tras sentirse desfavorecidos por el arbitraje, pero regresaron para derrotar a Marruecos por 1-0 y coronarse por segunda vez en su historia en un dramático partido disputado este domingo 18 de enero en el Estadio Prince Moulay Abdellah de Rabat.

Senegal conquista su segunda Copa Africana de Naciones en un polémico partido

La Final de la Copa Africana de Naciones vivió minutos de tensión en la recta final, luego de que el árbitro anulara un gol a los senegaleses en el minuto 91 por una supuesta falta dentro del área y posteriormente marcara un penal en favor de Marruecos que fue concedido a través del VAR.

El silbante fue llamado a revisar la jugada y determinó que había un jalón sobre Brahim Díaz por parte de Diouf, lo que provocó la ira de los jugadores senegaleses y de su director técnico quien ordenó a sus futbolistas que abandonaran la cancha de inmediato.

Los Leones de Teranga se dirigieron a los vestidores y fue entonces cuando Sadio Mané hizo gala de su liderazgo y se quedó en la cancha pidiendo calma a sus compañeros.

Ante el riesgo de que el árbitro terminara el encuentro por abandono de partido, Mané logró convencer a sus compañeros y a su entrenador para que volvieran a la cancha y luego de casi 10 minutos se pudo ejecutar la pena máxima con tensión en las tribunas ante la amenaza de la afición de Senegal de una invasión de campo.

Brahim Díaz y su exceso de confianza

Finalmente el penal se pudo cobrar en el minuto 24 del añadido, pero Brahim Díaz, en una muestra de exceso de confianza, ejecutó el penal a lo panenka y le entregó la pelota en las manos a Eduard Mendy, quien aguantó hasta el último momento.

La falla de Díaz obligó a los tiempos extras en donde una escapada de Pape Gueye sentenció el encuentro al 94' con una escapada y un disparo potente al ángulo superior que dejó sin posibilidades a Bono.

Senegal todavía tuvo una oportunidad más de aumentar su ventaja al minuto 110 cuando Ndiaye remató un rebote de Bono con el marco desguarnecido, pero el portero alcanzó a recuperarse para estirar la mano y dificultar el remate del delantero.

Los Leones de Teranga se coronaron por segunda vez en su historia como campeones de la Copa Africana de Naciones.

