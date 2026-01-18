Madre de futbolista muerto en Rusia duda de los relatos; asegura que mataron a su hijo

En Rusia se está haciendo un escándalo total alrededor de la muerte trágica de un futbolista surgido del CSKA. Aunque los primeros indicios del caso se fueron del lado de un suicidio, la madre negó por completo que eso sea cierto. La señora asegura que su hijo falleció por culpa de alguien más. En ese sentido, el sospechoso principal es un amigo con el que estuvo bebiendo momentos antes de caer de un edificio. Así sucedieron los hechos.

¿Qué le pasó a este futbolista muerto en Rusia?

Con 31 años, Layonel Adams falleció de manera terrible al caer desde un edificio. Incluso los medios rusos filtraron el video de una cámara de seguridad donde se ve cómo el futbolista cae al piso. Según reportes de medios locales, la muerte se dio previo a que los cuerpos de emergencia llegaran para auxiliar la llamada de reporte de lo sucedido.

El amigo con el que se encontraba bebiendo unos tragos, según lo dicho por una fuente anónima, es Tiger Magomedov, arquero del Dynamo Makhachkala. Las declaraciones del hombre indicaron que el suceso de la caída se dio cuando él salió de la habitación por unos momentos. Además, negó que Adams hablara de intenciones suicidas en esos momentos previos.

El caso evidentemente causó dudas y muchos cuestionamientos alrededor, pues María Viktorovna indicó que su hijo fue asesinado. También se indicó que el hombre estaba pasando por un momento delicado en su relación con su pareja. Sin embargo, su madre aseguró que no tenía ningún vínculo afectivo serio. Por ello solamente se generaron controversias alrededor.

¿Qué noticias hay sobre la muerte de este futbolista en Rusia?

Lo que algunos medios investigaron a nivel local lanzaron respuestas inquietantes, pues Layonel fue atacado el pasado 27 de diciembre en la misma ciudad donde falleció. En ese altercado se reportó que estuvo cercano a un tiroteo que terminó con una bala en su muslo y una herida en el labio. Abandonó el hospital sin el alta médica y envió un mensaje bastante extraño.

En dicho ataque directo por parte de 3 hombres su cuerpo terminó lastimado. Por ello, horas antes de su muerte el pasado 14 de enero, envió un mensaje a una plataforma de transferencias, la cual anunciaba que estaba lesionado. Allí les pidió que quitaran dicha información, pues ya se encontraba a bien. Sin embargo, esto se reportó por los medios… mientras que las autoridades no han resuelto nada todavía.