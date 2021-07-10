Con un golazo, Colombia es tercer lugar de la Copa América

Colombia, con un inmenso Luiz Díaz que marcó doblete y alcanzó a Messi como goleador con cuatro dianas, ganó este viernes de remontada por 3-2 a Perú y se quedó con el tercer lugar de la Copa América por quinta vez.

Perú se adelantó en el marcador con un gol de Yoshimar Yotún -futbolista de Cruz Azul- en el minuto 45, luego de una asistencia de Christian Cueva, pero Colombia igualó a los 49 por intermedio de Juan Guillermo Cuadrado que ejecutó un tiro libre que se coló por la barrera peruana.

A los 66 minutos Luis Díaz, quien le marcó a Brasil y a Argentina, volvió a celebrar en la copa cuando aprovechó un saque largo del portero Camilo Vargas, se quitó la marca de Wilder Cartagenay venció a Pedro Gallese para el 2-1.

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Después, Gianluca Lapadula se hizo sentir en el minuto 82 cuando con un cabezazo, tras tiro de esquina de Raziel García, venció a Vargas y le dio a Perú el empate 2-2 en el partido jugado en el estadio Mané Garrincha, de Brasilia.

Pero había mucho más de parte de Díaz

El doblete del 'Guajiro', jugador del Oporto portugués, llegó con otro golazo en el torneo, el cuarto con el que alcanzó este viernes a Lionel Messi como artillero.

En el minuto 94 Luis Fernando Muriel, en el primer balón que tocó, puso un pase de taco para Díaz que buscó el espacio y se abrió campo para disparar con un derechazo de media distancia para el definitivo 3-2 y darle el triunfo a Colombia.

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Con la victoria, Colombia ha ocupado por quinta vez el tercer lugar en Copa América tras las ediciones de 1987, 1993, 1995 y 2016.

Fue subcampeona en 1975 y no gana un título desde hace 20 años, el único que ha conseguido y fue en la edición que precisamente organizó en 2001, cuando venció a la Selección Mexicana.