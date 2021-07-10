Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
copaAmerica2024.png
QUIERO VER
Fútbol

Messi vs Neymar, la FINAL soñada en Copa América

La gran final de la Copa América 2021 entre las selecciones de Brasil y Argentina es una de las más esperadas, en donde Lionel Messi podría hacer historia.

Messi vs Neymar

Escrito por: Héctor Blando

El escenario más esperado por todos los amantes del futbol está por suceder en Brasil, pues Messi y Neymar se enfrentarán en la Final de la Copa América 2021, en donde además, Leo podría ganar su primer torneo internacional con la Selección Mayor de Argentina, pero tendrá que hacer frente al equipo anfitrión liderado por “Ney” en el Maracaná.

Ambos equipos vienen de dar grandes partidos, Brasil venció por la mínima diferencia a Perú, mientras que, Argentina empató a uno ante Colombia y se fueron a los penales, en donde Emiliano Martínez fue la gran figura del encuentro.

Ahora, ¿cómo están las apuestas en Caliente.mx para este DUE-LA-ZO?

Brasil vs Argentina. Messi suma cuatro anotaciones y cinco asistencias, lidera la tabla de goleadores y asistencias, pero él y compañía no son los favoritos para llevarse la victoria ante Brasil, la Verde-Amarela registra un momio de +120, es decir, si tu apuestas $400 a que los locales ganan la Final ¡podrías llevarte $880! En cambio, si le metes al triunfo de la albiceleste ¡cobrarías hasta $1,480, por cada $400 apostados!

Messi celebra con Lautaro Martínez
AMDEP6130. GOIANIA (BRASIL), 03/07/2021.- Lautaro Martínez (i) de Argentina celebra hoy con su compañero Lionel Messi tras anotar contra Ecuador, durante un partido por los cuartos de final de la Copa América en el estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira en Goiania (Brasil). EFE/Fernando Bizerra |Fernando Bizerra/EFE

Pero la emoción no para ahí, la Casa Líder de Apuestas en México tiene más de 170 mercados diferentes para ganar con esta gran final, tales como:

  • Si ambos equipos anotan: Brasil y Argentina marcarán gol en el partido.
  • El número total de goles: Cuántos goles se anotarán durante el encuentro.
  • Marcador correcto del partido: Podrás elegir si el partido queda 0-0 o hasta una goliza en la Final de la Euro.
  • Si el partido se va a penales.
  • Quién será el primer jugador en marcar gol o hasta quién podría marcar un Hat-Trick.

Neymar Brasil
Neymar hace mucha fuerza para poder estar|Reuters


Te puede interesar: Lionel Messi podría superar a Pelé en la final de la Copa América 2021

Además, podrás apostar a que Brasil o Argentina son campeones de la Copa América, sin importar cómo se haya desarrollado el partido.
Brasil -182
Argentina +135

Si no tienes cuenta en Caliente.mx, regístrate ahora y ¡recibe $400 GRATIS para comenzar a apostar en la GRAN FINAL DE LA COPA AMÉRICA!

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP