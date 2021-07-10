Messi vs Neymar, la FINAL soñada en Copa América

El escenario más esperado por todos los amantes del futbol está por suceder en Brasil, pues Messi y Neymar se enfrentarán en la Final de la Copa América 2021, en donde además, Leo podría ganar su primer torneo internacional con la Selección Mayor de Argentina, pero tendrá que hacer frente al equipo anfitrión liderado por “Ney” en el Maracaná.

Ambos equipos vienen de dar grandes partidos, Brasil venció por la mínima diferencia a Perú, mientras que, Argentina empató a uno ante Colombia y se fueron a los penales, en donde Emiliano Martínez fue la gran figura del encuentro.

Ahora, ¿cómo están las apuestas en Caliente.mx para este DUE-LA-ZO?

Brasil vs Argentina. Messi suma cuatro anotaciones y cinco asistencias, lidera la tabla de goleadores y asistencias, pero él y compañía no son los favoritos para llevarse la victoria ante Brasil, la Verde-Amarela registra un momio de +120, es decir, si tu apuestas $400 a que los locales ganan la Final ¡podrías llevarte $880! En cambio, si le metes al triunfo de la albiceleste ¡cobrarías hasta $1,480, por cada $400 apostados!

AMDEP6130. GOIANIA (BRASIL), 03/07/2021.- Lautaro Martínez (i) de Argentina celebra hoy con su compañero Lionel Messi tras anotar contra Ecuador, durante un partido por los cuartos de final de la Copa América en el estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira en Goiania (Brasil). EFE/Fernando Bizerra |Fernando Bizerra/EFE

Pero la emoción no para ahí, la Casa Líder de Apuestas en México tiene más de 170 mercados diferentes para ganar con esta gran final, tales como:



Si ambos equipos anotan: Brasil y Argentina marcarán gol en el partido.

El número total de goles: Cuántos goles se anotarán durante el encuentro.

Marcador correcto del partido: Podrás elegir si el partido queda 0-0 o hasta una goliza en la Final de la Euro.

Si el partido se va a penales.

Quién será el primer jugador en marcar gol o hasta quién podría marcar un Hat-Trick.

Neymar hace mucha fuerza para poder estar|Reuters



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Además, podrás apostar a que Brasil o Argentina son campeones de la Copa América, sin importar cómo se haya desarrollado el partido.

Brasil -182

Argentina +135

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