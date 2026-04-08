¡Arrancó la Copa Libertadores 2026! Gigantes regresan y Sudamérica vuelve a vibrar

La pasión del futbol sudamericano está de regreso. Este martes inicia la fase de grupos de la edición 67 de la Copa Libertadores, con 32 equipos listos para pelear por el trofeo más prestigioso del continente.

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El torneo no solo representa gloria deportiva, también un jugoso premio económico: el campeón puede llevarse hasta 40 millones de dólares, lo que convierte a esta competencia en una de las más atractivas del mundo. Con ese incentivo, la intensidad está garantizada desde el primer silbatazo.

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Regresan los gigantes y Brasil quiere seguir mandando

Uno de los grandes atractivos de esta edición es el regreso de históricos como Boca Juniors, Cruzeiro y Corinthians, clubes que buscan recuperar protagonismo en la élite del futbol sudamericano.

Sin embargo, el dominio reciente ha sido claro: los equipos brasileños llegan como favoritos tras conquistar las últimas ediciones. El actual campeón, Flamengo, se presenta con una plantilla reforzada que incluye a Lucas Paquetá, mientras que Palmeiras mantiene a su referente ofensivo, José Manuel 'el Flaco' López, como carta fuerte en el ataque.

La misión es clara: mantener la hegemonía y demostrar que Brasil sigue siendo la potencia dominante en la región.

Perú levanta la mano ante un reto de alto nivel

Por su parte, Perú tendrá representación con tres equipos que buscarán dar la sorpresa: Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC.

El camino no será sencillo. Universitario quedó ubicado en el Grupo B, donde enfrentará a rivales de peso como Tolima, Nacional y Coquimbo Unido. Un sector competitivo que exigirá el máximo nivel desde el arranque.

Sporting Cristal y Cusco FC también tendrán que medirse ante oponentes de jerarquía en sus respectivos grupos, con el objetivo de avanzar a la siguiente ronda y poner en alto el nombre del futbol peruano.

La fase de grupos arranca este 7 de abril y promete emociones intensas, duelos históricos y posibles sorpresas. La gran final está programada para el 28 de noviembre en Montevideo, donde solo uno levantará la gloria eterna.

La Copa Libertadores vuelve a rodar… y con ella, el sueño de todo un continente.

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