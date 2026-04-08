Lo pagó muy caro: la estadística a la que se aferra Nicolás Larcamón para justificar la derrota de Cruz Azul

Cruz Azul recibió una verdadera paliza en el partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026, puesto que perdió 3-0 contra Los Angeles FC en los Estados Unidos. David Martínez marcó por duplicado y Heung-min Son —que vale mucho menos que cuando jugaba en Europa— convirtió el restante. Nicolás Larcamón se aferra a una estadística para justificarse.

Resulta que mientras se compara los salarios de Charly Rodríguez y Son, LAFC fue muy superior en el resultado a Cruz Azul y mucho de eso se debe a la increíble efectividad del cuadro de la MLS. Pues los estadounidenses golpearon con fuerza prácticamente en cada ataque, mientras que los de la Liga BBVA MX no lograron marcar ni un gol. Y el DT argentino lo sabe.

Cruz Azul pierde por goleada ante el LAFC en la Concachampions.|Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT

Esto dijo Nicolás Larcamón sobre la efectividad de Cruz Azul y LAFC

“Enfrentamos a un gran rival que supo ser muy contundente y jugó muy bien el partido, un partido que nosotros no gestionamos bien. Las transiciones fueron decisivas y el equipo (LAFC) tuvo 4 remates al arco y marcó 3 goles”, expresó Larcamón en conferencia de prensa, luego del partido en la Concachampions 2026.

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“Lastimosamente creo que en esos primeros 20 o 25 minutos que nos sentimos en dominio y que estábamos protagonizando de una manera favorable, nos hizo corrernos del plan de partido que veníamos a hacer, que era un poco más cerrado, no tan abierto”, agregó el DT argentino.

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Por último, dijo algo esperanzador aunque autocrítico: “Estamos en un transe de resultados que no son los esperados, soy el principal responsable. Estamos en segundos en liga y estamos a tiempo de todo”.

Las estadísticas no van de la mano con el resultado entre LAFC y Cruz Azul

Es evidente que la contundencia de la que habló Larcamón es cierta. Pues el resto de las estadísticas registradas en el BMO Stadium le dan la razón al DT de La Máquina. Hubo 8 remates totales (8 a portería) de LAFC, contra 15 de Cruz Azul (8 al arco). La visita tuvo el 65% de la posesión, tuvo 85 ataques más (65 a 150) y 6 tiros de esquina más (1 a 7).

Cruz Azul deberá dar vuelta el resultado el próximo martes 14 de abril a las 19:00 (hora del Centro de México). La Máquina debe ganar por una diferencia de 4 goles. Un 3-0 abrirá la prórroga y un 4-1 deja afuera a los de Larcamón.