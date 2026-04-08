OJO: André Jardine pidió esto a los aficionados del Club América para la Concachampions 2026

Luego de que designó a un nuevo capitán en Club América por la frustrada vuelta de Henry Martin, André Jardine habló sobre lo que fue el empate entre las Águilas y el Nashville en la ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026. Pues el entrenador analizó el encuentro y le realizó un curioso pedido a los aficionados americanistas para la revancha.

El próximo martes 14 de abril se dará el partido de vuelta entre los de Coapa y Nashville tras el empate sin goles en Tennessee. Y mientras se habla de la posible salida de una ficha importante del América, el entrenador brasileño se refirió a la importancia que tendrán los aficionados en la revancha. Pues el DT americanista cree que será fundamental hacer valer el apoyo del público.

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Esto dijo André Jardine sobre los aficionados del Club América en la revancha contra Nashville

“Si aspiramos (como aspiramos) a algo más dentro de la competición, cuando juegas en tu casa tienes que hacerte prevalecer. Tenemos esa condición en nuestras manos”, comenzó diciendo el DT del cuadro azulcrema. Acto seguido, le pidió al público: “Hay que hacer valer el Estadio Azteca, la gente, nuestra cancha y seremos el América que todos queremos ser, ofensivos”.

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¿Cuándo juega América contra Nashville en la revancha de la Concachampions 2026?

El próximo martes 14 de abril desde las 21:30 (hora del Centro de México), el Club América recibe al Nashville en su segundo encuentro tras su regreso al Estadio Azteca (ahora Banorte). Primero jugará frente a Cruz Azul en el Clásico Joven, por lo que los aficionados americanistas ya sabrán lo que es disfrutar un encuentro desde las gradas del “Coloso de Santa Úrsula”.

Crédito: Mexsport

¿Qué resultados necesita América para avanzar en la Concacaf Champions Cup 2026?

Cabe recordar que el empate 0-0 en la ida le da cierta ventaja al América, porque una victoria por cualquier diferencia le dará la clasificación a las semifinales de la Concachampions 2026. No obstante, un empate con goles dejaría afuera a las Águilas de André Jardine, pero el DT confía en ganar con sus aficionados.

