¡Escándalo en la Libertadores! Independiente de Medellín vs Flamengo, suspendido por incidentes en las tribunas

El partido de la Copa Libertadores correspondiente a la Jornada 4 de la Fase de Grupos entre el Independiente de Medellín y el Flamengo tuvo que suspenderse apenas a los 3 minutos de partidos, luego de la actitud hostil por parte de los aficionados colombianos que increparon contra la actitud reciente que tuvo Raúl Giraldo, máximo accionista del club, tras la eliminación del equipo de la Liga de Colombia.

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Independiente de Medellín vs Flamengo, suspendido tras escasos minutos de comenzado

Un ambiente tenso y hostil marcó el arranque del encuentro entre el Independiente de Medellín y Flamengo en la Copa Libertadores, luego de que los aficionados del cuadro colombiano lanzaran una cantidad "excesiva" de pirotecnia que fue catalogada por el silbante como un "ataque".

El denso humo nubló la visibilidad y minutos después un grupo de aficionados intentó ingresar a la cancha, lo que derivó en la detención del encuentro por parte del árbitro que ordenó a los jugadores dirigirse a los vestidores ante la falta de garantías.

Además, se pudieron leer en las tribunas pancartas en contra de la Conmebol y de la directiva, esto luego de la reciente eliminación del equipo colombiano de la Liguilla de la Liga BetPlay el pasado 3 de mayo tras caer ante las Águilas Doradas en la última jornada, a pesar de que dependían de sí mismos.

🚨| Más imágenes de los incidentes en el partido entre el #DIM y #Flamengo pic.twitter.com/waNqFcUPFY — ProDeportes (@ProDeportes3) May 8, 2026

Y es que luego de esa derrota, se pudo ver al accionista mayoritario del equipo, Raúl Giraldo, increpando a la afición e incluso mostrando fajos de billetes frente a los seguidores, lo que fue considerado como una burla y una provocación hacia sus propios partidarios.

Luego de estas acciones, Giraldo ofreció disculpas y renunció a la representación legal del club, pero los aficionados exigen su salida definitiva.

PARTIDO DETENIDO EN MEDELLÍN 🏆⚠️



DISTURBIOS Y PROTESTAS DE LA HINCHADA DEL DIM EN EL ATANASIO GIRARDOT ⚠️



LOS JUGADORES DE INDEPENDIENTE MEDELLÍN Y FLAMENGO SE FUERON AL VESTUARIO ⚠️ pic.twitter.com/MEPcM0Ddfw — Out of Context Libertadores (@OC_Libertadores) May 8, 2026

A través de las redes sociales, la Conmebol confirmó la cancelación del encuentro y el club colombiano podría enfrentar serias consecuencias como la expulsión de la competencia o duras multas económicas, dado que la confederación castiga con dureza los incidentes con aficionados.

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