OFICIAL: Corea del Sur se prepara para el juego vs México, contra selección que está en el ranking 100 de la FIFA

La Selección de Corea del Sur será el segundo rival de México en la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y se enfrentarán en la cancha del Estadio Guadalajara el 18 de junio en un partido que podría definir al primer clasificado del Sector A, por lo que el cuadro asiático se prepara para el trascendental encuentro midiéndose en un partido amistoso a El Salvador.

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Corea del Sur enfrentará a El Salvador en preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

La Federación Salvadoreña de Futbol anunció a través de sus redes sociales que se enfrentará a su similar de Corea del Sur el próximo 3 de junio en partido amistoso a disputarse en el America First Field de Sandy Utah.

El encuentro ante El Salvador será el único de preparación que tendrá el seleccionado surcoreano previo al arranque de la Copa del Mundo en donde debutarán ante su similar de la República Checa el 11 de junio.

Para ese momento, la Selección de Corea del Sur ya tendrá definida su lista de jugadores que participarán en la justa mundialista, por lo que el partido ante El Salvador será una buena prueba para medir su verdadero potencial internacional.

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Corea del Sur y El Salvador solo cuentan con un antecedente registrado cuando se enfrentaron en junio del 2023 con empate a un gol.

El conjunto asiático ha disputado dos partidos en lo que va del año, pero con saldo de dos derrotas ante Austria y Costa de Marfil, por lo que necesita retomar el rumbo antes de su debut mundialista.

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