Este será el país más pequeño en asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo marcará un antes y un después por ser la primera edición con 48 selecciones y 3 países anfitriones, sino también por la presencia de naciones que harán historia por su tamaño y población. Así es como Curazao se roba todas las miradas al convertirse en el país más pequeño en clasificar al torneo más importante del fútbol.

Con apenas unos 155 mil habitantes, esta isla caribeña perteneciente al Reino de los Países Bajos se transformó en una de las grandes revelaciones del proceso clasificatorio. Su presencia en el Mundial 2026 representa un hito no solo para el fútbol de la región, sino también para la propia Concacaf, ya que amplió sus cupos y permitió que proyectos emergentes llegaran por primera vez al máximo escenario internacional.

Curazao: el debutante más pequeño en la historia del mundial

Curazao cuenta con una población cercana a los 155.000 habitantes, lo que la convierte en la selección con menor cantidad de población en participar en una copa del mundo. En cuanto a sus figuras, el combinado caribeño se apoya en jugadores que militan en ligas europeas, muchos de ellos con formación en Países Bajos.

Entre los nombres más destacados aparecen Leandro Bacuna, mediocampista con experiencia en la Premier League y la Eredivisie; Eloy Room, arquero referente del equipo; y Rangelo Janga, delantero clave en el proceso clasificatorio. El equipo es dirigido por el neerlandés Dick Advocaat.

El camino histórico de Curazao hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026

Curazao logró su clasificación tras una destacada actuación en las eliminatorias de la Concacaf. En la fase de grupos preliminar, superó a selecciones como Guatemala, El Salvador y Surinam.

En la ronda final, consiguió resultados históricos, incluyendo un empate ante Honduras y una victoria clave frente a Panamá. Este desempeño fue el que selló su boleto directo al Mundial 2026.

De acuerdo con datos de la propia Concacaf, Curazao terminó su grupo con 11 puntos, producto de 3 victorias, 2 empates y 1 sola derrota, siendo una de las sorpresas del proceso. En el sorteo del Mundial 2026, el equipo quedó ubicado en el Grupo E, junto a selecciones de peso como Alemania, Ecuador y Costa de Marfil.

Su participación ya es considerada un triunfo histórico. Para una isla de apenas 444 km², estar en un mundial no solo es un logro deportivo: también es un fenómeno cultural que pone a Curazao en el mapa del fútbol global.