Copa Mundial de la FIFA 2026: Esta es la razón por la que Santiago Giménez rechazó a Argentina

Santiago, el Chaquito Giménez , se encuentra en plena rehabilitación luego de la operación sufrida hace unas semanas a fin de recuperarse de una lesión que tiene en el tobillo, lo anterior recordando que el delantero es uno de los candidatos a llegar a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Mexicana.

El actual atacante del Milán entiende que ha tenido una etapa complicada con la Selección Mexicana, por lo que sabe que la Copa Mundial de la FIFA 2026 podría ser la catapulta internacional que tanto ha esperado. Ahora bien, ¿cuál es la razón por la que Santiago Giménez prefirió México sobre Argentina?

¿Por qué Santiago Giménez juega para México y no para Argentina?

Como sabes, Santiago Giménez es hijo de Christian, el Chaco Giménez, y nació en Argentina antes de que su padre llegara a México para enrolarse con equipos como Veracruz, América, Pachuca y Cruz Azul. A pesar de esto, el Chaquito ha representado a la Selección Mexicana desde las categorías inferiores.

Todo salió muy bien!! Muchas gracias a todos por su apoyo, su cariño y sus mensajes.



Ahora toca recuperarme al 100% con mucho trabajo y mucha disciplina para volver como se debe. Estaremos más fuertes que nunca, nos vemos pronto!!



“Mira que te mando que te esfuerces y seas… pic.twitter.com/jyEa6hY70M — Santiago Gimenez (@Santgimenez_) December 19, 2025

De acuerdo con una charla con el portal ESPN, Santiago Giménez se preguntó en algún momento de su vida si se sentía más argentino o mexicano, esto considerando que ha vivido en la República desde que era un niño. Ante esta situación, y luego de responderse a sí mismo, el Chaquito tomó la decisión de representar a México.

Cabe mencionar que esta declaración llega tan solo unas semanas después de que Esteban Solari, hoy entrenador de Pachuca, revelara que lo consideró para las Selecciones Menores de Argentina; sin embargo, el Bebote fue claro en mencionar que su idea era representar al cuadro nacional azteca.

¿Santiago Giménez estará en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026?

Cabe mencionar que, de acuerdo con los pronósticos, Santiago Giménez podría volver a las canchas entre marzo y abril de este año; es decir, a tan solo unas semanas para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 . Pese a ello, no se descarta que forme parte de la lista definitiva de Javier, el Vasco Aguirre.