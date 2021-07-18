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Fútbol

Selección mexicana derrota a El Salvador y avanza en la Copa Oro 2021

La selección mexicana se impuso al combinado de El Salvador por marcador de 888 y se colocó como líder del grupo A de la Copa Oro 2021.

Mexico vs El Salvador .jpg

Escrito por: Azteca Deportes

En duelo perteneciente a la jornada 3 de la ronda de grupos de la Copa Oro 2021, la selección mexicana y su similar de El Salvador se enfrentaron para definir al líder del sector A, ya que ambos equipos estaban clasificados a los cuartos de final, donde los mexicanos lograron imponerse MARCADOR.

Al minuto 26, Luis “Chaka” Rodríguez se encargó de abrir el marcador, gracias a una jugada que decidió culminar de manera individual en el área rival, a pesar de tener a varios compañeros en mejor posición. El lateral de Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) logró tirar y tras un rebote, el balón acabó en el fondo del arco de Marco Antonio González Martínez.

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Tras dicha acción, la selección mexicana tuvo algunas oportunidades de ampliar la ventaja; sin embargo, el portero salvadoreño mostró su calidad bajo los tres postes con varias atajadas previas al final de la primera mitad.

Luego de volver al campo, después del medio tiempo, en el 52, le atacante argentino, naturalizado mexicano, Rogelio Funes Mori fue trompicado por el guardameta rival dentro del área, generando un penal claro que había marcado el árbitro; no obstante, la jugada quedó invalidada por un fuera de lugar al inicio de la jugada.

Después de esa acción, El Salvador recibió un levantón anímico y se fue al frente con toda la intención de empatar los cartones, y nueve minutos después estuvo cerca de lograr; pero Alfredo Talavera y la zaga mexicana se revolvieron para impedir que el balón culminara dentro de las redes.

mexico vs el salvador


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Con este resultado, México se verá las caras ante el segundo lugar del grupo B de la competencia, por lo que su rival será Canadá; mientras que El Salvador hará lo propio ante Estados Unidos.

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Trinidad y Tobago empata con Guatemala

En el otro duelo del grupo A, Trinidad y Tobabo se midió ante Guatemala, el cual culminó empatada a un tanto; por los trinitarios marcó Reon Moore al minuto 12 y en el 77, Gerardo Gordillo empató para los chapínes.

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