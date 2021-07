Jared Borgetti: “México ganará la Copa Oro”

México por su trayectoria y nombres propios siempre es uno de los candidatos y animadores a obtener la Copa Oro. La selección que dirige técnicamente Gerardo “Tata” Martino superó 3 a 0 a Guatemala.

El ex delantero de México, Jared Borgetti, en una entrevista en exclusiva con Aztec Deportes, dio sus sensaciones respecto a cómo ve el funcionamiento del combinado Azteca.

¿Te gusta cómo juega la selección?

-"Sí, me gusta como juega la selección mexicana, claro que me gusta. Es una selección que con Tata Martino ha jugado a lo mismo, no hay muchos cambios en la alineación y creo que en algunas ocasiones te puede llegar a desesperar el decir porqué no cambia de formación o pone otro 9, pero confío en lo que hace el equipo, es lo que trabaja. En algunas ocasiones te puede resultar y en otras no, eso es cierto. Pero creo que hay que crear una identidad y los jugadores independientemente de quién entre o quién salga saben lo que tienen que hacer”.

Jared Borgetti sobre Funes Mori en la Selección

-"La verdad es que sí, eso nadie lo niega, es un jugador que marca diferencias, que te puede anotar dos goles como ayer o hacer que las jugadas crezcan como el día de ayer o como el partido contra Nigeria que creó algunas jugadas interesantes también, como contra Trinidad y Tobago”, aseguró el exjugador de Santos Laguna.

“Ha demostrado en el fútbol mexicano que tiene la capacidad para poder ser un buen jugador. Por algo lleva más de cien goles en Monterrey algo que no es muy fácil y creo que le va a servir mucho esta Copa Oro para afianzarse en la selección y posteriormente si sigue siendo tomado en cuenta tener una buena eliminatoria”, aserveró.

¿México ganara esta Copa Oro?

-"Sin dudas, México ganará la copa”, aseguró el ‘Zorro del Desierto”.

Jared Borgetti en la Selección Mexicana

El ex atacante de Santos Laguna, analizó cómo juega la selección, dejándonos algunas definiciones:

“Antes jugábamos mucho cada uno por su lado, el derecho por el lado derecho e izquierdo por el lado izquierdo. Hoy la selección tiene la maña de jugar mucho con los perfiles cambiados y eso a un 9 en muchas ocasiones le termina perjudicando porque el que juega por un costado termina haciendo un recorte y buscando el centro con su pierna hábil que es la que le queda del lado opuesto de la banda”, indicó Borgetti.

“Yo soy más de la idea de un centro hacia adelante buscando el pase entre la línea de los defensores y el portero, para que uno como delantero llegue de frente y no tener que llegar a salir del fondo para buscar un centro o hacer un recorte y mandar un pase cuando ya todos en el área están parados”.

“Hay que saber bien con quién juegas a tu lado para saber cuáles son sus cualidades, cuáles son los momentos en que sacará el pase para saber el instante de hacer el movimiento. No es nada más jugar por jugar, es saber quién está a tu lado y saber a quién te enfrentarás para ver cómo le puedes hacer daño”, señaló el segundo máximo goleador de la Selección Azteca.

“Hay ocasiones que –la selección- parece ser que nada más entran a la cancha a que cada quien haga lo suyo y no. Yo creo que esto es un equipo y todos tienen que ver por el bien común y entender que no sólo uno anota el gol, que todos tienen posibilidades de hacerlo, pero hay uno que está más cerca –delantero- y a ese hay que abastecerlo y darle balones para poder terminar la jugada”, dijo Borgetti.

“Cada uno tiene una función dentro del partido y si cada uno hace bien lo suyo y se complementa con la función del otro habrá muchas más posibilidades de ganar”, añadió el nacido en Culiacancito.

¿Te hubiera gustado estar en esta selección? ¿Hubiese sido fácil estar en este sistema?

“Si yo jugara hoy y me tocara hacerlo con jugadores por afuera de perfil cambiado me quejaría muchísimo si es que llegan a la línea de fondo y no me buscarían cuando tengo la posibilidad de poder ganar o competir con el defensor. Si ellos me mandan pases o centros donde la ventaja no la tengo yo porque voy a estar parado, porque en esa situación es mucho más fácil destruir el ataque para el rivar, que construirlo nosotros y pues obviamente que me voy a desesperar y pediría que se me buscara de otra manera. Pero cada quién tiene su estilo y su manera de pensar”.

Borgetti no se quejaría del contacto físico

-"No me quejaría, eso es parte también del rival de poder hacerse sentir, no digo que es válido, sino que de otra manera buscan anularte. Claro, mientras que las reglas lo permitan, el árbitro puede decir esto es o no es falta, es así", indicó Borgetti.

“Yo creo que no hay echarle la culpa a los demás o al rival porque eran altos, corpulentos o te cometían faltas. Debemos entender que el rival hace su trabajo para evitar que tú hagas el tuyo y es cuestión de uno salirse de esa marca y no hacer que te anulen”.

¿Podría México derrotar a Argentina en la actualidad?

-"Espero que no como la última vez que se jugó contra ellos (Argentina ganó 4 a 0). Tenemos que entender que México es una selección que cuando juega con otras selecciones que en el papel son superiores adquiere esa parte de motivación, como ocurre con los rivales que enfrentan a México en la Concacaf, donde para ellos es una motivación superar a nuestra Selección”, indicó Jared.

“Para México es una motivación ganarle a Argentina, a Brasil, a Alemania, ganarle a Inglaterra, España o Francia, ahí es donde decimos tenemos mucho que ganar y poco que perder”, señaló el exjugador que militó en el Bolton Wanderers.

“Pero sí sería un partido fuerte, complicado para México. Pero también complicado para Argentina”, aseguró Borgetti.

“El consejo sería estudiar bien al rival, no en la parte técnica, sino en la parte individual de quién te enfrentarán en la defensa, ver sus cualidades y sus debilidades y de esta manera ponerte de acuerdo con tus compañeros que te van a asistir y encontrar juntos la forma de aprovechar esa información. También trabajar mucho definición, tenerse confianza y trabajar las partes que dominas y mucho más las que no dominas” finalizó el también exjugador de Cruz Azul.