Corea del Sur toma una impensada decisión que obliga a un cambio de planes durante todo el Mundial

Los momentos de alta intensidad, en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, no solo se perciben dentro del terreno de juego. También pueden visualizarse en los pasillos de las concentraciones, debido a que varios seleccionados ya afrontaron problemas internos. En las últimas horas llegó el turno de Corea del Sur, que tomará una drástica decisión: suspende todas las actividades y el contacto con los medios de comunicación de su país de manera indefinida.

Te puede interesar: México vs Corea del Sur: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión de juego de Selección Mexicana de fútbol HOY jueves 18 de junio, por el Grupo A del Mundial 2026; marcador online, por internet y en línea en TV Azteca Deportes de partido con Son Heung-Min y Raúl Jiménez

El origen del conflicto: Un micrófono abierto

La medida responde a una fuerte controversia surgida tras la viralización de un video donde se registraron conversaciones privadas de periodistas surcoreanos. En dicho material, se escuchaban comentarios críticos y observaciones irónicas sobre el liderazgo y el comportamiento de Heung-min Son, capitán y máximo referente histórico del equipo.

Son Heung-min durante el partido ante los checos. |Mexsport

El episodio, registrado accidentalmente debido a un micrófono abierto durante una cobertura, fue tomado por los dirigentes y el cuerpo técnico como una falta de respeto que excedió los límites del análisis deportivo. La federación consideró que, al tratarse de la figura máxima del fútbol nacional, la situación vulneraba la armonía del plantel en un momento crítico de la competencia.

Blindaje total: Sin prensa hasta nuevo aviso

La resolución implica la cancelación inmediata de entrevistas, conferencias de prensa y cualquier zona mixta programada con los medios coreanos. Según fuentes cercanas a la concentración, el objetivo primordial es "preservar el clima interno" y proteger al plantel de distracciones externas que puedan comprometer la preparación física y táctica para los próximos encuentros del Mundial.

¿Se normalizará la relación? Aunque diversos reportes indican que Heung-min Son ha aceptado las disculpas ofrecidas tras la filtración del polémico video, el clima de tensión persiste. A esta hora no existe una fecha definida para el levantamiento de la restricción, lo que mantiene a los medios de Corea del Sur en una situación de incertidumbre. Mientras tanto, el equipo dirigido por el cuerpo técnico se mantiene enfocado en sus labores de entrenamiento, intentando convertir este episodio extrafutbolístico en un factor de unión para el grupo en busca de avanzar en el torneo.

