Corea del Sur vs Chequia: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY jueves 11 de junio, partido del Grupo de México de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, marcador online

Partido vital para Corea del Sur y Chequia en el primer día de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Tanto asiáticos como europeos saben que en el papel se disputan el segundo lugar de grupo y por ello, no hay margen de error hoy en Guadalajara. El conjunto surcoreano parte como ligero favorito para llevarse las tres unidades, sin embargo, no podemos descartar que los checos consigan el triunfo tras lo visto en el repechaje de la UEFA cuando dejaron sun justa mundialista a Dinamarca.

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Tras la victoria de la Selección Mexicana de Futbol ante su similar de Sudáfrica en el partido inaugural de la justa mundialista, la presión pasa para los otros tres combinados del sector A. Cabe recordar que, en este torneo pasan los mejores terceros lugares, por lo que, un triunfo podría ser suficiente para acceder a la siguiente ronda del Mundial 2026.

¿Dónde se juega el Corea del Sur vs República Checa de la Copa Mundial 2026?

El Estadio Guadalajara será sede del compromiso entre los asiáticos y el equipo europeo que llegó vía repechaje de la UEFA. La Perla Tapatía tendrá uno de los partidos más parejos de toda la fase de grupos, de hecho, en varios sitios de apuestas los momios son positivos para ambas selecciones.