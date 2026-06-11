ÚLTIMO MOMENTO: Javier Aguirre confirma primer cambio de la Selección Mexicana en su 11 para el partido contra Corea del Sur del Mundial 2026

Objetivo cumplido, primer victoria en el Mundial 2026 para la Selección Mexicana. Un 2-0 ante Sudáfrica que rozó en lo cómodo le dio sus primeras unidades al conjunto dirigido por Javier Aguirre. Como en la vida, no todo pudo ser perfecto, una tarjeta roja a César Montes en las postrerías del juego le ha dado mucho que pensar a Javier Aguirre.

Finalizado el partido contra los africanos, el 'Vasco' confirmó que le moverá a su 11 para el duelo contra Corea del Sur correspondiente a la segunda jornada del Mundial 2026. Renovará a Erik Lira en el mediocampo y le dará la titularidad a Edson Álvarez en la centralen el duelo que en el papel luce más complicado en esta primera fase.

El hoy mediocampista del West Ham United entró de cambio en el segundo tiempo, mientras que, Lira fue titular en la contención de la Selección Mexicana. Será cuestión de tiempo si esta modificación ayuda al funcionamiento del equipo y veamos al 'Machín' en la central también ante los checos.

¿Johan de capitán?

La otra gran duda será quien portará el gafete en el segundo partido de la Selección Mexicana. Todo parece indicar que podríamos ver a Edson Álvarez con este, sin embargo, Vásquez también es uno de los hombres fuertes del equipo. Por otro lado, Lira lució en el mediocampo y poco a poco se convierte en un inamovible en la escuadra del Vasco.

Finalmente, también llamó la atención la presencia de Armando González en los instantes finales del partido. Aguirre venía usando al Memote Martínez como revulsivo en la ofensiva en los últimos partidos amistosos y hoy, no le dio juego.