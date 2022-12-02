El Grupo H termina su actividad. Corea del Sur vs Portugal es uno de los dos encuentros con lo que se culimna la fase, y tu lo podrás disfrutar por la pantalla del Canal del Mundial, Azteca 7, en punto de las 9:00 AM (tiempo del centro de México) con los mejores narradores, desde Qatar.

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Estadísticas Corea del Sur vs Portugal | Mundial Qatar 2022

Los lusos buscarán hacer historia. En caso de derrotar a los asiáticos pasarían a los Octavos de Final con paso perfecto, habrían ganado sus tres encuentros previo a la fase de eliminación directa, cosa que no siguen desde Inglaterra 1966; además podrían ser la única selección en lograrlo.

Solo Brasil podría igual la marca -pero juega a las 13:00 horas (tiempo del centro de México)-

Por su parte, Corea del Sur se juega su pase a la siguente ronda frente a Cristiano Ronaldo y compañía, necesitan vencerlos y esperar un empate entre Ghana y Uruguay, o un triunfo de los Charrúas, pero que la diferencia les favorezca, antes del duelo los asiáticos tienen -1 y los sudamericanos -2.

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Alineaciones confirmadas Corea del Sur vs Portugal | Qatar 2022

Corea del Sur

Portero: Seung-Gyu Kim

Defensas: Moon-Hwan Kim, Kyung-Won Kwon, Young-Gwon Kim t Jin-Su Kim

Medios: In-Beon Hwang, Woo-Young Jung, Kang-In Lee, Jae-Sung Lee y Heung-Min Son

Delanteros: Gue-Sung Cho

Portugal

Portero: Diogo Costa

Defensas: Joao Cancelo, Antonio Silva, Pepe y Diogo Dalot

Medios: Joa Mario, Ruben Neves, Matheus Nunes, Vetinha

Delanteros: Ricardo Horta y Cristiano Ronaldo