Corea del Sur vs El Salvador: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido amistoso previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™; marcador online

A ocho días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la Selección de Corea del Sur se mide a El Salvador, encuentro que marca el cierre de los juegos amistosos del equipo dirigido por Hong Myung-bo antes de su debut en el certamen que se va a disputar del 11 de junio al 19 de julio.

Recientemente, la República de Corea viene de golear a Trinidad y Tobago, enfrentándose a rivales de Concacaf al compartir el Grupo A junto a México, Sudáfrica y República Checa. El primer juego del conjunto de Asia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ será ante la escuadra de Chequia el jueves 11 de junio a las 20:00 horas en el Estadio Guadalajara. Para la Fecha 2, Corea tiene como rival a la Selección Mexicana en el mismo inmueble, compromiso a jugarse el 18 de junio a las 19:00 horas. Finalmente, los 'Tigres de Oriente' cierran la Fase de Grupos ante los 'Bafana Bafana' el 24 de junio en el Estadio Monterrey a las 19:00 horas.