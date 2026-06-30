Costa de Marfil vs Noruega EN VIVO: Ver ONLINE y GRATIS el resultado de la transmisión HOY martes 30 de junio, partido de los 16avos de Final del Mundial 2026™; marcador y goles por internet

La selección de Costa de Marfil se enfrenta hoy a su similar de Noruega por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El Dallas Stadium será el escenario de este choque inédito y de tintes históricos.

Para los "Elefantes", este compromiso representa una cita con el destino. Tras firmar una sólida fase de grupos en el Sector E, donde doblegaron 1-0 a Ecuador y 2-0 a Curazao, y cayeron únicamente ante Alemania, el combinado africano ha logrado clasificar a las rondas de eliminación directa por primera vez en toda su historia mundialista.

Comandados por la fortaleza física y el equilibrio de Franck Kessié e Ibrahim Sangaré en la mitad de la cancha, los marfileños intentarán contrarrestar el favoritismo europeo mediante transiciones rápidas y la explosividad de Nicolas Pépé.

Frente a ellos estará una Noruega hambrienta que regresa a los primeros planos tras 28 años de ausencia. El conjunto nórdico avanzó como segundo del Grupo I e infunde respeto gracias a la temible presencia de Erling Haaland, quien ya suma 4 goles en el torneo y llegará completamente descansado tras no jugar minutos ante Francia. A él, se le suma la visión creativa de Martin Ødegaard.

El ganador de esta batalla de estilos no solo se meterá entre los mejores del planeta, sino que ya conoce su exigente destino en los octavos de final, donde la poderosa escuadra de Brasil aguarda al vencedor. Todo está listo para noventa minutos de pura intensidad en suelo texano.

Pronóstico del Costa de Marfil vs Noruega hoy martes 30 de junio 2026

Noruega es ligero favorito gracias a que llega con un arsenal ofensivo brutal comandado por Erling Haaland y Martin Ødegaard.

Los principales analistas deportivos apuntan a un duelo de ida y vuelta con goles en ambas porterías.

Resultado: Costa de Marfil 1 - 2 Noruega

Horario y dónde seguir en vivo el Costa de Marfil vs Noruega

Horario: 11:00 horas (Tiempo del centro de México)

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