¿Cuánto pagaría el América por Pedro Pedraza? Estos serían los jugadores perjudicados por su llegada

El mercado de fichajes se ha movido bastante dentro de la primera división del futbol mexicano y, sin duda, uno de los equipos más interesados en reforzar su plantel es el Club América, el cual buscaría con todo el fichaje de Pedro Pedraza, elemento que pertenece a los Tuzos del Pachuca.

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La llegada de Guillermo Almada a la cúpula azulcrema ha hecho que los fichajes tengan un cambio respecto a lo que se hacía en el pasado. Bajo este contexto, el nombre de Pedro Pedraza interesa al técnico del América gracias a la aportación que puede hacer en el campo.

¿Cuánto dinero tendría que pagar el América por Pedro Pedraza?

Distintos medios nacionales sostienen que Pedro Pedraza, jugador de 26 años de edad, es del interés del Club América de cara a la próxima temporada. Un punto a considerar es que el conjunto azulcrema no tendría que pagar una estratosférica cifra por él tal y como ha ocurrido con otros jugadores.

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El portal Transfermarkt menciona que el valor de Pedro Pedraza es de 2.5 millones de dólares; sin embargo, vale mencionar que la empresa que patrocina al jugador es Pitz Grupo, lo cual haría que su valor pueda elevarse a un precio cercano a los cuatro millones de dólares, según el portal América Monumental.

¿Qué jugadores serían perjudicados si Pedro Pedraza llega al América?

En este punto vale decir que Pedro Pedraza se desempeña como mediocampista de contención; sin embargo, su plurifuncionalidad ha hecho que también dispute minutos como defensor central durante su etapa en Pachuca, equipo en el que, sin embargo, perdió la titularidad.

Ante este hecho, uno de los jugadores más perjudicados por su llegada sería Alan Cervantes dado que juega en la misma posición. Ya en menor medida, otros elementos que también saldrían lastimados por su fichaje serían Miguel Vázquez y Ramón Juárez, ambos defensores centrales.