¿Chivas no le tuvo paciencia? Alan Cervantes responde

Aunque han pasado cuatro años desde su salida, para Alan Cervantes, mediocampista del Santos Laguna, “siempre va a ser especial” enfrentarse a las Chivas. En entrevista para Azteca Deportes, el jalisciense de 25 años se mostró agradecido con la institución en la que se formó como futbolista. Sin embargo, también recordó la irregularidad que vivió durante su paso por el primer equipo del Rebaño Sagrado.

“Yo nunca me he quejado de que faltaron oportunidades en Chivas, porque claro que las tuve, pero un proceso bastante irregular, donde creo que esa irregularidad de jugar, no jugar, creo que me terminó afectando. Creo que aquí (Santos) cuando me la dieron y fue constante, creo que se notó la diferencia”, manifestó.

¿Falta de oportunidades en México?

De igual forma, el jugador del conjunto lagunero respondió si la falta de oportunidad es, en realidad, un mal generalizado que aqueja a nuestro balompié.

“Yo creo que aquí en México de repente no queremos apresurar los procesos de los jóvenes por miedo a echarlos a perder o porque están muy jóvenes, pero es cierto que otros países los hacen jugar o les brindan esa oportunidad y no sólo esa oportunidad, sino esa paciencia y esa confianza para que se sigan desarrollando y puedan posteriormente emigrar a Europa”, comentó.

“Es por eso que selecciones, como por ejemplo la de Estados Unidos, ya tienen a la mayoría de sus jugadores jugando en Europa, creo que en esa parte a México le falta un poquito, esa parte de paciencia con los jóvenes y no tener miedo de darles oportunidad”, añadió.

Particularmente, Alan Cervantes puede presumir haber superado los 150 partidos en Liga BBVA MX (156) y este sábado, podría sumar uno más. El centrocampista se perfila para ser titular en el duelo de la jornada seis del Torneo Apertura 2023 frente al Guadalajara, actual líder de la clasificación y un rival que, para Cervantes, “siempre será especial” enfrentar.

Santos vs Chivas en vivo

