El crack inglés con el que intercambió la playera Gilberto Mora

Sensaciones agridulces para Gilberto Mora en la Copa Mundial de la FIFA 2026, el jugador más joven en disputar la justa veraniega y una de las sensaciones del torneo internacional le dijo adiós al certamen en octavos de final. El futbolista de Xolos de Tijuana fue titular ante el combinado británico y tuvo un cotejo bastante regular a lo que nos tiene acostumbrados. Sin embargo, a sus 17 años de fajó ante un sinfín de estrellas inglesas y fue Jude Bellingham el que reconoció su esfuerzo al cambiarle la playera al mexicano.

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En vídeo compartido en redes sociales, se ve al volante del Real Madrid buscar a Mora en los túneles del Estadio Ciudad de México y abrazarlo con gran sentimiento. El crack inglés le dice unas palabras al juvenil mexicano y es el mismo Jude quien le pide su playera al futbolista de los Xolos de Tijuana. Cabe destacar que, también Thomas Tuchel elogió a Gilberto Mora previo al duelo: "Vemos su calidad, es muy impresionante. Es un jugador muy joven y talentoso. No muestra nervios en el escenario más grande.'', destacó el seleccionador alemán.

Jude Bellingham intercambiando la camiseta con Gilberto Mora 🥹👏🏻pic.twitter.com/g1eBHJ9cAs — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) July 6, 2026

Octavos de final del Mundial 2026

Sábado 4 de julio de 2026

Canadá 0-3 Marruecos — 11:00 | Estadio NRG, Houston

Paraguay 0-1 Francia — 15:00 | Lincoln Financial Field, Filadelfia

Domingo 5 de julio de 2026

Brasil 1-2 Noruega — 14:00 | MetLife Stadium, Nueva York/Nueva Jersey

México 2-3 Inglaterra — 18:00 | Estadio Azteca, Ciudad de México

Lunes 6 de julio de 2026

Portugal vs España — 13:00 | AT&T Stadium, Dallas/Arlington

Estados Unidos vs Bélgica — 18:00 | Lumen Field, Seattle

Martes 7 de julio de 2026