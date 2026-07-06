Inglaterra se BURLA de la altura de México tras avanzar a cuartos de final del Mundial 2026

La Selección de Inglaterra se impuso a México en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pese a que el combinado inglés no estaba adecuado a la altura de la Ciudad de México. Durante la previa del encuentro, se tomó como una de las ventajas de la Selección Mexicana el disputar el juego a 2,240 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, los británicos se impusieron 3-2 con doblete de Jude Bellingham y un tanto desde el manchón penal de Harry Kane.

La cuenta oficial del combinado inglés se burló de la altura de la Ciudad de México con una publicación en X. El post contiene una imagen donde la palabra “altitude” que hace referencia a la altitud de la Ciudad de México, sale rayada y sustituida con “attitude” que refiere a la actitud del equipo para imponer sus condiciones ante una situación adversa.

Rising up to the occasion 💪 pic.twitter.com/0maspcj0UA — England (@England) July 6, 2026

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Los ingleses jugaron a baja altitud durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ Inglaterra jugó sus partidos previos al compromiso contra la Selección Mexicana en Dallas, Texas; Boston, Massachussetts; New Jersey, New York; y en Atlanta, Georgia. Dichas ciudades están a 158, 6, 10 y 320 metros sobre el nivel del mar, respectivamente. Además, el conjunto inglés estableció su campamento base en Kansas City, Missouri, una ciudad que está a 277 metros sobre el nivel mar y llegaron a territorio mexicano, al Aeropuerto Internacional de Toluca, a menos de 48 horas de disputar el encuentro.

Por eso, el contraste con la Ciudad de México era drástico. Sin embargo, los ingleses aguantaron los más de 90 minutos disputados en el legendario inmueble al sur de la capital mexicana. Thomas Tuchel solo modificó su alineación para sacar del campo a Bukayo Saka, Elliott Anderson, Nico O'reilly y Harry Kane. Los titulares fueron reemplazados por John Stones, Dan Burn, Djed Spence y Morgan Rogers.