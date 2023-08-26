El mexicano que ganó la COPA DEL MUNDO y ni USA pudo con él

Gran logro para el deporte mexicano y principalmente para Crisanto Grajales que ha logrado el triunfo en la prueba de la Copa del Mundo de triatlón disputada este día en la localidad china de Weihai, sumando valiosos puntos en su proceso de clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Crisanto Grajales, tres veces participante en Juegos Olímpicos /Londres 2012, Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020), fue el mejor en el tramo de bicicleta (38.4) y en la carrera a pie (10 km), con lo que se impuso con un tiempo de 1h 46:35 minutos llegando por delante del aguerrido japonés Makoto Odakura (1h 46:50) y del alemán Lasse Nygaard Priester (1h 46:57).

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La victoria conseguida en Weihai, le da a Crisanto Grajales el podio número 35 en su carrera, ante de esta competencia el mexicano se ubicaba en el sitio 97 del ranking mundial.

Crisanto Grajales vive un gran momento en su deporte, ya que fue uno de los atletas más destacados en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizaron en la ciudad de San Salvador, luego de hacer equipo con Rodrigo González y Aram Peñaflor para adjudicarse la presea de oro, mientras que en lo individual logró la medalla de plata.

Antes de ganar la Copa del Mundo de China, Grajales había sumado tres medallas en los Juegos Panamericanos en 2015 y 2019; dos medallas en el Campeonato Panamericano de Triatlón, 2014 y 2018, además de una medalla en el Campeonato Mundial de Acuatlón 2008.

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En categoría femenina la victoria fue para la italiana Bianca Seregni con un crono de 1h 58:42, con el que superó a la austríaca Lisa Perterer (1h 58:59) y a su compatriota Ilaria Zane (1h 59:04).

¿Qué es el triatlón?

El triatlón es una disciplina que incluye a la natación, el ciclismo y carrera a campo traviesa. La distancia olímpica, es de 1 km y medio nadando, 40 km sobre la bicicleta y 10 corriendo.