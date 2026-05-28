Llegó al América para ir al Mundial 2026, pero su terrible torneo lo dejó fuera de la lista

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está a la vuelta de la esquina y, como se ha hecho costumbre, la Liga BBVA MX aporta varios futbolistas a distintas selecciones. Pese a esto, un jugador que forma parte del América tendrá que ver este evento desde su hogar al no ser convocado por su país.

Colectivamente, al América no le alcanza

Fue en julio del 2024 cuando Cristian Borja dejó el futbol de Europa para llegar directamente al Club América, esto a fin de convertirse en el lateral por izquierda titular del equipo. Sin embargo, entre lesiones y bajas de juego no obtuvo su cupo para el Mundial 2026.

¿Por qué Cristian Borja, del Club América, no estará en el Mundial 2026?

La llegada de Cristian Borja al Club América fue considerada una de las compras más interesantes de aquel mercado de transferencias no solo por el paso que este tuvo por Europa, sino porque, en aquel momento, el defensor era habitual en las convocatorias de la Selección de Colombia.

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No obstante, la situación cambió en los últimos dos años. Y es que, entre una baja de juego considerable en el último torneo, así como las constantes lesiones que vivió en este periodo de tiempo, el técnico del cuadro sudamericano decidió prescindir de él para este evento mundial.

Cabe mencionar que, hasta antes de esta noticia, el jugador del América había disputado nueve encuentros internacionales con su Selección, por lo que la cúpula azulcrema consideraba que sería llamado para este evento. Ahora, se desconoce si el lateral se mantendrá en el club para el siguiente torneo.

¿Qué otros jugadores colombianos de la Liga BBVA MX no fueron convocados?

Así como Cristian Borja, el técnico de Colombia dejó fuera a algunos elementos que forman parte de la Liga BBVA MX, entre los que destacan el portero Kevin Mier y el lateral Álvaro Angulo. No obstante, sí consideró de último minuto a Willer Ditta, defensor de Cruz Azul.