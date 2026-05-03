Anthony Martial llegó gratis a Rayados, pero será su inversión más cara en los últimos años

Anthony Martial no generó gastos extremadamente altos con su llegada a Rayados de Monterrey. El conjunto regiomontano lo fichó totalmente gratis a mediados de 2025 luego de que el jugador haya finalizado contrato con AEK Atenas. El delantero francés arribaba a la Liga BBVA MX para convertirse en el futbolista estrella, pero su rendimiento estuvo lejos del gran currículum que tiene sobre su carrera.

El atacante con pasado en Manchester United no logró adaptarse al futbol mexicano ni tampoco al equipo rayado y ahora está muy cerca de salir del club generando gastos abundantes. Durante el primer semestre del 2026, Martial acabó siendo borrado de la plantilla debido a actos de indisciplina y ahora la directiva analiza cortar su contrato con anticipación, acción que tendría repercusiones muy negativas en la economía de Monterrey.

Anthony Martial|Getty Images

Martial se convertirá en la inversión más costosa de Rayados

Diversos reportes afirman que la historia de Martial en El Barrial está terminada y que los altos mandos de Rayados ya tomaron la decisión de rescindir su contrato. En principio, la idea era llegar a un acuerdo con el futbolista, pero esto no será posible por su negativa. En este contexto, Rayados sufrirá un duro golpe económico para poder desprenderse del canterano del Olympique de Lyon.

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Según información que comparte el diario Récord, Monterrey deberá desembolsar 4 millones de dólares para despedir a Martial y anular todo tipo de vínculo con el jugador. Este monto de dinero es equivalente al año de contrato que aún le queda al delantero francés con la institución (hasta junio de 2027), cifra que deberá ser abonada en su totalidad al no poder llegar a un acuerdo mutuo con el futbolista.

El francés tardó 4 meses en marcar su primer gol con Rayados y sumó casi un año sin marcar.|Rayados

Cabe destacar que Rayados ya desembolsó otros 4 millones de dólares para pagar el año que Martial estuvo defendiendo la camiseta del club desde su llegada en el mercado de verano del 2025. En total son 8 millones de dólares que Monterrey deberá pagarle al francés por solamente 20 partidos jugados desde su arribo a Nuevo León, habiendo jugado apenas 8 desde el inicio.

Una inversión más que fallida

Martial apenas logró anotar un gol y repartir tres asistencias durante su estancia en Monterrey, unos números que lejos están de cumplir con las expectativas que se tenían sobre él. Todo está dado para que el francés deje México por la puerta de atrás, sirviendo como ejemplo de una operación fallida que Rayados no debe volver a repetir.

