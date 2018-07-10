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Galería: ¡Gracias Cristiano Ronaldo!

#Galería Las mejores imágenes de Cristiano Ronaldo en su estadía en el Real Madrid

Por: Azteca Deportes

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Patrick Bolger/Getty Images | Cristiano Ronaldo en su primer año en el Real Madrid

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Denis Doyle/Getty Images | Cristiano Ronaldo llega al Real Madrid en la temporada 2009-2010

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David Ramos/Getty Images | Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

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Denis Doyle/Getty Images | Cristiano Ronaldo anota al Barcelona en final de la Copa del Rey

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Matthias Hangst/Bongarts/Getty Images | El 7 de Cristiano Ronaldo

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Lars Baron/Getty Images | Cristiano Ronaldo festeja gol que da la Champions League al Real Madrid

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Michael Regan/Getty Images | Cristiano Ronaldo gana 4 Champions League con Real Madrid

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Mike Hewitt - FIFA/FIFA via Getty Images | Cristiano Ronaldo gana 3 Mundiales de Clubes con el Real Madrid

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Emilio Andreoli/Getty Images | Cristiano Ronaldo y su golazo a la Juventus

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Denis Doyle/Getty Images | Cristiano Ronaldo ganó 4 Balones de Oro con Real Madrid

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Emilio Andreoli/Getty Images | Cristiano Ronaldo es felicitado por el arquero Gianluigi Buffon

/
KAL|0_nxx8big9

Patrick Bolger/Getty Images | Cristiano Ronaldo en su primer año en el Real Madrid

KAL|0_v50dcyep

Denis Doyle/Getty Images | Cristiano Ronaldo llega al Real Madrid en la temporada 2009-2010

KAL|0_mrh4yttp

David Ramos/Getty Images | Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

KAL|0_hfazoyd2

Denis Doyle/Getty Images | Cristiano Ronaldo anota al Barcelona en final de la Copa del Rey

KAL|0_yut6ydjl

Matthias Hangst/Bongarts/Getty Images | El 7 de Cristiano Ronaldo

KAL|0_vljm4h4p

Lars Baron/Getty Images | Cristiano Ronaldo festeja gol que da la Champions League al Real Madrid

KAL|0_ugao2zx4

Michael Regan/Getty Images | Cristiano Ronaldo gana 4 Champions League con Real Madrid

KAL|0_hjlwkcxy

Mike Hewitt - FIFA/FIFA via Getty Images | Cristiano Ronaldo gana 3 Mundiales de Clubes con el Real Madrid

KAL|0_p3ok1brd

Emilio Andreoli/Getty Images | Cristiano Ronaldo y su golazo a la Juventus

KAL|0_m37noaqv

Denis Doyle/Getty Images | Cristiano Ronaldo ganó 4 Balones de Oro con Real Madrid

KAL|0_rmqqlbfm

Emilio Andreoli/Getty Images | Cristiano Ronaldo es felicitado por el arquero Gianluigi Buffon

KAL|0_nxx8big9
KAL|0_v50dcyep
KAL|0_mrh4yttp
KAL|0_hfazoyd2
KAL|0_yut6ydjl
KAL|0_vljm4h4p
KAL|0_ugao2zx4
KAL|0_hjlwkcxy
KAL|0_p3ok1brd
KAL|0_m37noaqv
KAL|0_rmqqlbfm