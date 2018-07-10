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Galería: ¡Gracias Cristiano Ronaldo!
#Galería Las mejores imágenes de Cristiano Ronaldo en su estadía en el Real Madrid
Patrick Bolger/Getty Images | Cristiano Ronaldo en su primer año en el Real Madrid
Denis Doyle/Getty Images | Cristiano Ronaldo llega al Real Madrid en la temporada 2009-2010
David Ramos/Getty Images | Cristiano Ronaldo y Lionel Messi
Denis Doyle/Getty Images | Cristiano Ronaldo anota al Barcelona en final de la Copa del Rey
Matthias Hangst/Bongarts/Getty Images | El 7 de Cristiano Ronaldo
Lars Baron/Getty Images | Cristiano Ronaldo festeja gol que da la Champions League al Real Madrid
Michael Regan/Getty Images | Cristiano Ronaldo gana 4 Champions League con Real Madrid
Mike Hewitt - FIFA/FIFA via Getty Images | Cristiano Ronaldo gana 3 Mundiales de Clubes con el Real Madrid
Emilio Andreoli/Getty Images | Cristiano Ronaldo y su golazo a la Juventus
Denis Doyle/Getty Images | Cristiano Ronaldo ganó 4 Balones de Oro con Real Madrid
Emilio Andreoli/Getty Images | Cristiano Ronaldo es felicitado por el arquero Gianluigi Buffon
Patrick Bolger/Getty Images | Cristiano Ronaldo en su primer año en el Real Madrid
Denis Doyle/Getty Images | Cristiano Ronaldo llega al Real Madrid en la temporada 2009-2010
David Ramos/Getty Images | Cristiano Ronaldo y Lionel Messi
Denis Doyle/Getty Images | Cristiano Ronaldo anota al Barcelona en final de la Copa del Rey
Matthias Hangst/Bongarts/Getty Images | El 7 de Cristiano Ronaldo
Lars Baron/Getty Images | Cristiano Ronaldo festeja gol que da la Champions League al Real Madrid
Michael Regan/Getty Images | Cristiano Ronaldo gana 4 Champions League con Real Madrid
Mike Hewitt - FIFA/FIFA via Getty Images | Cristiano Ronaldo gana 3 Mundiales de Clubes con el Real Madrid
Emilio Andreoli/Getty Images | Cristiano Ronaldo y su golazo a la Juventus
Denis Doyle/Getty Images | Cristiano Ronaldo ganó 4 Balones de Oro con Real Madrid
Emilio Andreoli/Getty Images | Cristiano Ronaldo es felicitado por el arquero Gianluigi Buffon