Esta es la teoría que indica que Sheamus será el último rival de John Cena en WWE

El torneo para conocer al último luchador que enfrentará a John Cena como activo de la WWE se mantiene, y dentro de esta competición existen teorías que comienzan a tomar mucha fuerza entre los aficionados, destacando aquella que indica que su último rival será nada más y nada menos que Sheamus.

Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE

Con 47 años de edad, Sheamus se mantiene como un activo importante de la empresa y uno de los luchadores favoritos de la fanaticada de la WWE. De hecho, logró la victoria en su primer combate dentro del torneo que dará como ganador al último rival de John Cena.

¿Por qué Sheamus puede ser el último rival de John Cena?

Sheamus es uno de los pocos rivales de este torneo que ya cuenta con una historia con John Cena en la WWE. Vale recordar que, a su llegada a la empresa, el irlandés fungió como heel que buscaba destronar al rapero mayor como la superestrella más importante durante los años finales de la década de los 2000’s.

Te puede interesar: Esto debió ocurrir en la jugada entre Adalberto Carrasquilla y Kevin Mier, según la IA

Te puede interesar: Revelan que Penta es una de las estrellas que más mercancía ha vendido en WWE en 2025

Fueron varios los enfrentamientos que ambos luchadores tuvieron en el cuadrilátero; sin embargo, dentro de todos estos destacó uno que se dio el 13 de diciembre del 2009, cuando Sheamus logró su cometido de derrotar a John Cena para convertirse en el nuevo campeón de la WWE.

Ahora bien, ¿cuál es la relación entre esto y la actualidad? Curiosamente, la fecha del retiro definitivo de John Cena será un 13 de diciembre y también cuenta, en estos momentos, con uno de los campeonatos de la empresa, motivo por el cual fanáticos explican que lo anterior no sería más que un cierre perfecto para esta historia.

¿Cuántas apariciones le restan a John Cena en la WWE?

A partir de hoy, John Cena tendrá tres apariciones más antes de decirle adiós definitivamente a su etapa como superestrella de la WWE . La primera será la próxima semana en la edición de RAW, mientras que la segunda será en Survivor Series para, finalmente, cerrar en Saturday Night’s Main Event 2025.