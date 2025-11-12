José Juan Macías: ¿Cuántos AÑOS ha estado fuera del futbol por sus constantes lesiones?

El fin de semana pasado trajo consigo una de las noticias más tristes y lamentables para los aficionados de Pumas, pues se confirmó que José Juan Macías estará nuevamente fuera de las canchas por un lapso de alrededor de nueves meses tras la lesión que el delantero sufrió ante Cruz Azul.

Aaron Ramsey llega a Pumas

José Juan Macías sufrió una ruptura completa del ligamento cruzado anterior, así como una ruptura del ligamento colateral medial y, finalmente, una ruptura del menisco medial. Ante este hecho, vale la pena conocer la cantidad de meses que el mexicano ha estado fuera de las canchas por lesión.

¿Cuántos meses ha estado fuera del futbol José Juan Macías por sus lesiones?

Con apenas 26 años de edad, José Juan Macías tendría todo para seguir destacando en el futbol de primera división en México. Desafortunadamente, ha sufrido alrededor de tres lesiones de consideración que lo han alejado del balompié profesional durante más de dos años.

Te puede interesar: ¿Penta vende el mismo nivel de mercancía en WWE que John Cena y CM Punk?

Te puede interesar: Esto fue lo que debió ocurrir en la jugada entre Adalberto Carrasquilla y Kevin Mier, según la IA

En su carrera, José Juan Macías ha sufrido tres rupturas de ligamento cruzado, así como lesiones musculares, contagio por Covid-19 y problemas inguinales. Estos altercados físicos lo han privado de estar en las canchas durante un aproximado del 30 por ciento de su etapa como profesional.

Lo anterior sugiere poco más de 800 días inactivo para su rehabilitación; es decir, más de dos años en los que el centro delantero mexicano ha tenido que ver cómo sus respectivos equipos, entre ellos Chivas, León, Santos y Pumas, destacan sin él en el terreno de juego.

¿José Juan Macías se retirará tras esta lesión?

En el pasado, José Juan Macías pensó en el retiro luego de enfrentar su segunda rotura de ligamento cruzado; sin embargo, decidió buscar una nueva oportunidad, la cual llegó a través del conjunto universitario. Ahora, se sabe que Pumas lo renovará para acompañarlo en su proceso de rehabilitación.