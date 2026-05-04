TODO SALIÓ MAL: La jugada de Cristiano Ronaldo que desató burlas en todo el mundo

A Cristiano Ronaldo se le ha visto de todo a lo largo de su carrera. Goles imposibles, finales definidas en un suspiro y noches donde parecía jugar en otro ritmo. Por eso, cuando falla algo que normalmente resolvía con los ojos cerrados el impacto es inmediato.

Eso fue exactamente lo que ocurrió en la más reciente jornada de la liga saudí. El partido entre Al-Nassr y Al-Qadsiah ya estaba caliente cuando apareció la jugada que terminó robándose la conversación. Ronaldo quedó mano a mano con el arquero, con espacio, con tiempo y con todo a favor.

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Pero el control no fue limpio. El enganche se le fue largo. Y en cuestión de segundos, lo que parecía un gol cantado se convirtió en una oportunidad desperdiciada.

La defensa reaccionó rápido y terminó cerrando la jugada. El portugués se quedó sin remate. Y el estadio, que esperaba el grito de gol, se quedó riendo de la falla del cinco veces ganador al Balón de Oro.

He can't turn up at the World Cup like this pic.twitter.com/XxaX0vEXDj — 𝐄𝐑 (@ErlingRoIe) May 4, 2026

El video que explotó en redes

No tardó nada en viralizarse. El clip comenzó a circular en redes sociales acompañado de todo tipo de reacciones: sorpresa, incredulidad, pero también burlas. No es común ver a un jugador de su perfil fallar de esa manera, y eso fue suficiente para que la jugada se convirtiera en tema del día.

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Algunas opiniones fueron más duras que otras. Hubo quienes incluso cuestionaron su nivel actual pensando en lo que viene a nivel internacional.

Por si fuera poco, la jugada llegó en un mmento delicado. Al-Nassr cayó 3-1 y dejó escapar terreno en la pelea por el título, mientras sus perseguidores se acercan con partidos pendientes.

Ronaldo, que durante años definió este tipo de acciones con una naturalidad insultante, esta vez falló de forma bochornos, y cuando eso pasa con una figura de su tamaño, el eco es mucho mayor.