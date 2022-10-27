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Fútbol

Cristiano Ronaldo se reencuentra con el gol en la UEFA Europa League

El delantero de Portugal, Cristiano Ronaldo, hizo su segundo gol en la UEFA Europa League 2022/23 en el juego del Manchester United ante Sheriff Tiraspol

Cristiano Ronaldo celebra un gol con el Manchester United

Escrito por: Oscar Rodríguez

Cristiano Ronaldo ha vuelto a marcar. El delantero de la Selección de Portugal se hizo presente para sellar el triunfo del Manchester United frente al Sheriff, encuentro correspondiente a la Jornada 5 de la Fase de Grupos de la UEFA Europa League.

El atacante luso, quien no vive su mejor momento en el equipo de la Premier League por algunas diferencias con el entrenador Erik Ten Hag, fue titular el el partido de los ‘Red Devils’ contra la escuadra de Moldavia.

CR7 fue el encargado de redondear el marcador en la cancha de Old Traffod. El delantero de 37 años de edad hizo el 3-0 al minuto 81. Tras un remate de cabeza de Cristiano, el guardameta del equipo visitante no se pudo quedar con el balón y en el contramate, el delantero de Portugal aumentó la ventaja.

Con su anotación, Cristiano Ronaldo registra dos tantos en la Europa League. El primero lo hizo frente al mismo rival en la Fecha 2 del torneo de la UEFA.

En la Premier League, el jugador registra un gol con el Manchester United. CR7 registra 340 minutos disputados en ocho partidos, pues ha salido a la banca en ocho ocasiones bajo el mando de Erik Ten Hag.

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Los próximos juegos del Manchester United

Luego de la victoria, el Manchester United ocupa el segundo puesto del Grupo E con 12 puntos, resultado de cuatro triunfos y un juego perdido. Por su parte, el Sheriff es tercero con 3 unidades.

El próximo compromiso de los ‘Red Devils’ será el 30 de octubre en la Premier League cuando reciban al West Ham.

En la Europa League, el Manchester United cirra la Fase de Grupos visitando a la Real Sociedad, conjunto que lidera el sector E con 15 puntos manteniendo el paso perfecto.

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