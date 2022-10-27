Sampaoli ve sin posibilidades a ‘Tecatito’ de ir al Mundial de Qatar

A 25 días de la Copa del Mundo, la presencia de Jesús Manuel Corona sigue siendo una incógnita. Y es que el entrenador del Sevilla, Jorge Sampaoli, ha dado una fecha estimada para el regreso del ‘Tecatito’ a las canchas y el panorama no es nada alentador.

“'Tecatito' va progresando día a día, su fecha de alta para que vuelva a entrenar progresivamente con el grupo es el 1 o 2 de diciembre, no veo por el informe médico que él pueda tener esa posibilidad (ir al Mundial).

‘Tata’ Martino revela a los 31 elegidos para gira en España

“Yo me manejo mucho con lo me dicen los médicos y la evolución es buena, pero tuvo una lesión muy grave y adelantarla sería riesgoso”, dijo Sampaoli en conferencia de prensa.

“Sé también que al jugador le gustaría estar en el Mundial con su selección y que al grupo de jugadores mexicanos también les gustaría que él esté, sinceramente no lo puedo ayudar, si lo pudiera ayudar lo ayudaría, pero acá es responsabilidad del médico que va a determinar si él puede o no”, agrega.

Jesús Corona se encuentra en la lista de 31 jugadores de Gerardo Martino para los juegos amistosos previo a Qatar 2022. ‘Tecatito’ es baja desde el pasado 18 de agosto. El jugador del Sevilla tuvo una rotura de peroné y ligamentos en el tobillo, por lo cual no ha tenido actividad desde 12 de octubre con el cuadro Nervión.

El jugador de 29 años de edad fue convocado por el ‘Tata’ Martino para los partidos en Girona. La Selección Azteca se mide a Irak el próximo miércoles 9 de noviembre. Posteriormente, su segundo rival es Suecia antes de debutar en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

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Los partidos de México en el Mundial de Qatar 2022

En la Copa del Mundo de Qatar 2022, la Selección Mexicana se encuentra ubicada en el Grupo C. El combinado de Gerardo Martino hace su debut ante Polonia el 22 de noviembre. Como segundo rival se miden a Argentina el día 26 y cierran la Fase de Grupos ante Arabia Saudita el próximo 20 de noviembre.

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