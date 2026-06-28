Estos son los goles que le FALTAN a Cristiano Ronaldo para igualar a Messi en la historia de los Mundiales

Cristiano Ronaldo finalmente se hizo presente en esta Copa Mundial de la FIFA 2026 durante la victoria por 5-0 de Portugal ante Uzbekistán. El astro portugués anotó un par de dianas en el primer tiempo, mismas que fueron suficientes para alcanzar un nuevo récord en este deporte.

Memo Ochoa en busca de Copa Mundial de la FIFA 2026

Y es que, con 41 años de edad, Cristiano Ronaldo se convirtió en el único futbolista en la historia en haber concretado al menos un gol en seis ediciones mundialistas, siendo estas Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y México 2026. Ahora bien, ¿a cuántas dianas está de Lionel Messi?

¿Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para igualar a Messi en los Mundiales?

Lo primero a tener en cuenta es que, con el doblete ante el combinado uzbeko, Cristano Ronaldo alcanzó un total de diez anotaciones en seis ediciones mundialistas, mismas que lo colocan dentro del Top 15 de los máximos goleadores en la historia de este evento.

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Este video del primer gol de Cristiano Ronaldo es una joya absoluta, escuchen cómo explota el estadio y después cuando toda la afición grita el SIUUUU🇵🇹❤️



Y no podía faltar una bandera de México🇲🇽✨ pic.twitter.com/PZ75gTNTON — Roberto Haz (@tudimebeto) June 23, 2026

A pesar de lo anterior, la diferencia respecto a Lionel Messi sigue siendo amplia, pues si bien el argentino solo se ha presentado en cinco Mundiales (no anotó en Sudáfrica 2010) hasta el momento registra 18 anotaciones, mismas de las cuales cinco se han dado en este 2026.

De hecho, Lionel Messi es actualmente el máximo goleador en la historia de los Mundiales, por lo que, para igualarlo, Cristiano Ronaldo tendría que hacer ocho dianas más en esta Copa Mundial de la FIFA 2026 considerando que, seguramente, será su último evento de tal magnitud.

¿Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para llegar a los 1,000?

Un punto a destacar es que, con el doblete del martes pasado, Cristiano Ronaldo llegó a la marca de 975 tantos a nivel profesional en clubes y en Selección, por lo que está a solamente 26 goles de superar la meta de las 1,000 dianas, misma que se estableció desde el inicio del año.