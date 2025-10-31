Cristiano Ronaldo Jr. debuta con Portugal y recibe un insólito regalo de su padre

El legado de Cristiano Ronaldo en la Selección de Portugal parece estar seguro, luego de que este jueves 30 de octubre debutara Cristiano Jr., el primogénito de CR7, con el combinado portugués Sub-16.

Debuta el hijo de Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal Sub-16

Cristiano Jr., de 15 años, ingresó de cambio en el tiempo de compensación del partido en el que se enfrentó Portugal contra su similar de Turquía como parte del Torneo de la Copa Federación.

La selección lusitana con límite de edad se llevó la victoria por 2-0 con anotaciones de Samuel Tavares del Sporting de Lisboa, y Rafael Cabral de SC Braga.

El hijo de CR7, que actualmente juega en las Fuerzas Básicas del Al Nassr, ya había debutado con el seleccionado Sub-15 a principios de este año con el que logró marcar dos goles.

La Selección de Portugal Sub-16 continuará su participación en la competencia este sábado ante Gales y posteriormente se medirá ante su similar de Inglaterra el martes en la ciudad turca de Antalya.

Cristiano Jr. recibe un Lamborghini de regalo

Cristiano Jr. presumió un lujoso Lamborghini Urus S blanco en sus redes sociales, un vehículo valorado en cerca de 280 mil dólares y que habría sido un obsequio de su padre.

"First car (primer auto)", escribió el hijo mayor de Cristiano Ronaldo junto al vehículo de alta gama que puede llegar a los 100 kilómetros por hora en apenas 3.5 segundos y alcanzar una velocidad de 305 Km/h gracias a su motor V8 turbolimentado de 650 caballos de fuerza.

