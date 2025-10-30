Entrenador de Cristiano Ronaldo recibió un puñal por parte de uno de sus jugadores: “Es muy malo”

Cristiano Ronaldo volvió a encontrar la gloria con Portugal de la mano de Roberto Martínez, su entrenador. Los lusos fueron campeones de la UEFA Nations League hace unos meses tras derrotar a España. Sin embargo, el DT de ‘CR7’ recibió una fuerte crítica por parte de Radja Nainggolan, futbolista belga que fue entrenado por Martínez durante su paso por la selección de Bélgica.

“No es un experto en futbol, es un entrenador muy malo”, fue lo que soltó el mediocampista de gran rendimiento en Inter de Milán y AS Roma en una entrevista con Junior Vertongen en YouTube. Cabe destacar que Martínez formó parte del proceso de la generación dorada de Bélgica entre los años 2016 y 2022, equipo que llegó a tener figuras como Eden Hazard , Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Vincent Kompany, Thibaut Courtois, entre otros, en su mejor momento.

Roberto Martínez fue criticado por Radja Nainggolan

“Con Martínez, no había táctica ni estrategia. Cuando estábamos en apuros, era pase a Hazard, De Bruyne, o a Lukaku. Nunca estilo, nunca táctica”, agregó Nainggolan, quien aún sigue jugando al futbol pese a sus 37 años de edad. A pesar de haber tenido buenos rendimientos con Bélgica, el jugador del KSC Lokeren cree que el principal responsable de la falta de títulos era su entrenador.

A pesar de haber sido un jugador destacado en Europa, Nainggolan nunca pudo jugar una Copa del Mundo con Bélgica. Solamente participó de la Eurocopa 2016, cuando Marc Wilmots todavía era el entrenador de su selección. “Bélgica podría haber ganado títulos si no fuera por él”, sentenció el centrocampista con vasta experiencia en Italia.

El rendimiento de Roberto Martínez como entrenador de Bélgica

El director técnico español hizo un gran trabajo dirigiendo a Bélgica, pues clasificó a su equipo al Mundial de Rusia 2018 de forma invicta con 9 victorias y un solo empate. En la Copa del Mundo obtuvo su mejor resultado: tercer puesto tras vencer a Inglaterra por 2-0.

Bélgica clasificó a la Eurocopa 2020 ganando todos sus partidos, aunque posteriormente sería eliminada en cuartos de final tras caer contra Italia, equipo que sería campeón del torneo. En la UEFA Nations League 2020-21 alcanzaría el cuarto lugar, siendo su último “gran torneo”.

Tras clasificar al Mundial de Qatar 2022 sin perder ningún partido, se esperaba mucho del equipo europeo en la competición. Sin embargo, Bélgica fue eliminada en fase de grupos tras ser superada por Marruecos y Croacia, por lo que Martínez fue despedido tras lo sucedido.