Cristiano Ronaldo Jr. se estrena como goleador con la Selección de Portugal: VIDEO

La delantera de Portugal parece estar cubierta cuando se retire Cristiano Ronaldo y podría ser su hijo el heredero al trono, luego de que el junior convirtiera su primer gol con la camiseta de la Selección Portuguesa Sub-16, aumentando las expectativas que hay sobre él.

Cristiano Ronaldo Jr. marca su primer gol con la Selección de Portugal Sub 16

Hace unos días debutaba Cristiano Ronaldo Jr. con la Selección de Portugal Sub-16 y este sábado 1 de noviembre convirtió su primer gol con el combinado en un partido de la Copa Federación ante Gales disputado en Turquía.

'Cristianinho', como es conocido en Portugal, disparó de primera desde la media luna para vencer al portero y convertir el primer gol al minuto 42.

Este fue el segundo partido de Cristiano Jr. con la Sub 16 de Portugal, ya que anteriormente debutó ante Turquía. El hijo de CR7 tendrá una nueva oportunidad de demostrarse cuando se enfrente a Inglaterra el próximo martes 4 de noviembre.

A principios de año, Cristiano Jr. ya había convertido un gol con la categoría Sub-15 y si continúa con su proceso de formación exitosamente podría continuar escalando hasta llegar a la mayor antes de que se retire su padre.

El primogénito de CR7 es actualmente canterano del Al Nassr, pero ya han jugado en las divisiones inferiores de Real Madrid, Juventus y Manchester United acompañando a su padre en cada equipo.

Cristiano Jr., acompañado de su abuela

Al igual que lo hizo con su hijo, Dolores Aveiro ahora acompaña a su nieto, Cristiano Jr., en sus partidos de categorías inferiores esperando algún día repetir el ciclo y verlo debutar en los grandes clubes del mundo y en la Selección mayor de Portugal.

A través de sus redes sociales, Aveiro ha compartido las imágenes en donde se le ve junto a su nieto antes y después de cada partido con el seleccionado lusitano.

